Prevén destinar 55 mdp para mega obras religiosas

■ Surge el segundo proyecto religioso que se prevé crear en Zacatecas con fondos públicos

■ “Propósito extraviado, aplicar recursos públicos en proyectos de exaltación religiosa”, considera el académico José Manuel Enciso

Luego de la presentación del proyecto de la construcción de una efigie de la virgen de Guadalupe, con una dimensión de 47 metros de altura que pretende consolidarse como la representación religiosa más grande del mundo, el Mineral de Fresnillo alzó la voz y también reveló su intención de crear una Cruz monumental en la comunidad de Plateros; ambos proyectos consideran el uso de recursos públicos por un monto aproximado de 55 millones de pesos.

Hace algunos días el ayuntamiento de Guadalupe manifestó la intención de instalar una figura representativa de la Virgen de Guadalupe en el cerro de San Simón; justificó que el proyecto más que de índole religioso, es para detonar el desarrollo económico en una de las zonas más marginadas de la demarcación.

De avalarse el proyecto, la imagen de la virgen de Guadalupe se convertiría en la representación religiosa más grande de México y del mundo al superar en dimensiones al Cristo del Cubilete en Guanajuato, incluso al Cristo Redentor que se encuentra en Brasil, que mide 38 metros.

Para concretar el proyecto es necesaria la inversión de entre 60 y 80 millones de pesos, de los cuales se anunció que el gobierno municipal aportaría 10 millones de pesos de su presupuesto del 2018, el Gobierno del Estado apoyaría con 20 millones y a través de un fideicomiso y la iniciativa privada complementaria la cantidad.

El proyecto de Fresnillo

Según el plano original que se presentó a las autoridades municipales de la administración anterior, la inversión para cristalizar el proyecto religioso oscila entre los 20 y 25 millones de pesos, que serán destinados para la edificación de la cruz y aunque el proyecto original contemplaba la participación de la iniciativa privada, ahora se pretende crear únicamente a través de recursos económicos federales extraordinarios.

El proyecto de la cruz monumental es la primera de cuatro etapas que conforman la rehabilitación integral del centro turístico religioso en honor al Santo Niño de Atocha, la representación religiosa estaría localizada sobre la superficie del cerro de la cruz y tendría dimensiones aproximadas entre 30 y 40 metros de longitud.

A comparación de la obra de Guadalupe, que su magnitud se medirá en altura, esta cruz monumental estaría al ras del suelo sobre el cerro de la Cruz y su magnitud se medirá en longitud, estaría ubicada una ermita y se complementaria de una escalinata para el cumplimiento de mandas como anteriormente se realizaban cuando los feligreses subían con una piedra como cumplimiento de una manda.

También el proyecto incluye que en el trayecto de esta cruz se coloquen algunos locales destinados para la venta de artículos religiosos y también una sala audiovisual donde se proyectaría la historia de la comunidad de Plateros.

Para la administración del proyecto, las autoridades religiosas, de la comunidad y del ayuntamiento viajarán al que es considerado como el segundo centro turístico religioso más importante de México, San Juan de los Lagos, para conocer su operatividad y ese modelo se pueda replicar en Fresnillo para poner orden en el comercio establecido, semifijo y prestadores de servicio como son los franeleros.

Según las declaraciones de Javier Torres Rodríguez, director de Desarrollo Económico y Fomento, el año en que Plateros tuvo mayor número de visitantes fue en 2006 con un aproximado a 1 millón 800 mil visitantes, diez años después y derivado de la situación de inseguridad la cifra se redujo considerablemente a poco menos de 600 mil feligreses.

“Queremos remontar a Plateros de nueva cuenta al tercer sitio turístico religioso más importante de México del actual octavo lugar del que nos encontramos y podríamos convertir al municipio en algo muy atractivo para los feligreses de México y el mundo” indicó Torres Rodríguez.

Para obtener los recursos económicos, el proyecto ya fue presentado ante la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal, así como por los legisladores Claudia Anaya y Benjamín Medrano y la posibilidad también de que Gobierno del Estado aporte en el proyecto que se pretende iniciar dentro del primer semestre del 2018.

De este proyecto, el alcalde de Fresnillo, José Haro de la Torre, ha manifestado que si no hay factibilidad de que Fresnillo reciba recursos extraordinarios, la cruz monumental tendrá que esperar porque no se endeudará al municipio y tampoco encaminar fondos de otras bolsas para iniciar la construcción del proyecto religioso.

Estado laico

En torno a los dos proyectos que se han manifestado crear en la entidad, el académico José Manuel Enciso Muñoz plasmó el pasado 12 de octubre en la sección de Opinión de La Jornada Zacatecas la omisión al Estado laico que debe de imperar para el respeto y garantía constitucional.

Aseveró que el Estado laico es una obligación de los gobiernos civiles, es decir, no sólo respetar sino velar y garantizar la vigencia de ese estado para con ello evitar y alimentar fanatismos que a su consideración han dañado de manera histórica a la humanidad y principalmente al país.

El especialista considera que la inversión de recursos públicos para construcción de proyectos alusivos a creencias religiosas es un propósito extraviado y hace hincapié el promocionar el turismo religioso como única actividad económica o de desarrollo social.

Secturz desconoce proyecto para construir virgen monumental en Guadalupe

Eduardo Yarto, titular de la Secretaría de Turismo, mencionó que desconoce el proyecto turístico para la construcción de una virgen monumental, en el municipio de Guadalupe.

Dicho proyecto, impulsado por el ayuntamiento, ha sido anunciado por las autoridades del municipio como un atractivo turístico. Éste no ha sido presentado ante la Secretaría de Turismo.

El funcionario explicó que solamente ha escuchado que se pretende hacer un corredor turístico. Y consideró que si se colocara el monumento gigante de la Virgen de Guadalupe, debe existir un atractivo turístico.

Otro aspecto que se conoce es que esta obra se hará con inversión privada. Y aunque se tiene una intención de fomentar el turismo, consideró que se debe conocer a profundidad el proyecto y conocer su estudio de viabilidad, y sólo así se podría dar una opinión.

Explicó que el turismo religioso se divide en dos características. Uno de ellos son los viajes que se realizan a diferentes santuarios o templos, que se hace en una misma jornada. Éste tipo de turismo es el que buscan atraer los estados, tomando en cuenta que los viajeros o peregrinos combinan estas actividades con otras de tipo hasta comercial. Además, este tipo de turismo se combina con otros atractivos, como lo es la gastronomía, la cultura y la historia alrededor de esos monumentos o iglesias.

Otro es el turismo llamado de fe, en el que los peregrinos llegan de visita solamente un par de horas al recinto y se retiran. “Llegan autobuses, se están un par de horas y sólo te dejan basura, ese turismo no es deseable”, señaló el secretario.

Respecto a la construcción de un cristo monumental en el municipio de Huanusco, reveló que aún no se ha concretado dicho proyecto, porque existe un problema entre el municipio y un particular. Y aún falta completar la inversión total, aunque la Secretaría de Turismo ya habría invertido una cantidad, aunque no revelo cuánto.