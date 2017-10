Realizan primera Asamblea Estatal de la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno

Efectuarán diversas actividades de apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, quien busca participar en el proceso electoral de 2018 ■ FOTO: LA JORNADA

■ Recolección de firmas se llevará a cabo a partir del 10 de octubre

Este sábado se realizó la primera Asamblea Estatal de la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), organismo constituido para realizar diversas actividades de apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, quien busca participar en el proceso electoral del próximo año.

Entre esas actividades está la recolección de firmas (mínimo el 1 por ciento del Padrón Electoral Nacional), la cual se llevará a cabo a partir del 10 de octubre, durante cuatro meses, para lograr que la vocera el CIG participe en el proceso electoral.

“Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio”.

“No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía”.

El CIG es la parte medular de la propuesta que el Congreso Nacional Indígena (CNI) hace al país y a los pueblos indígenas: “es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos. Es la forma en que cómo los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos. Es la otra forma de hacer política, desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva”.

El CNI está conformado por 400 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas del país. Es un espacio donde los pueblos originarios reflexionan y se solidarizan para fortalecer su autonomía y sus luchas de resistencia.

En mayo de 2017 el CNI constituyó el CIG cuya finalidad es mantener la horizontalidad y la toma colectiva de decisiones sobre los temas relevantes de la vida comunitaria. Constituye una alternativa para pelear contra el Neoliberalismo (la explotación, el despojo y la represión) en defensa de la vida.

El CIG no sólo representa a los indígenas, sino también a hombres, mujeres, niños, ancianos, los olvidados, los despojados, los asesinados y los desaparecidos, mientras que las Redes de Apoyo del CIG son grupos que comparten ideas y principios del CNI y su propósito es impulsar la organización de todas las personas sin excluir por condiciones de género, preferencias, religión o raza.