Propone AMLO acabar con narcotráfico y violencia a partir de un diálogo de paz

Andrés Manuel López Obrador propuso un debate público nacional para definir mecanismos que permitan terminar con la guerra contra el narcotráfico y la violencia que ejerce el crimen organizado en distintas zonas del país.

Ante habitantes del municipio de Madera, cuestionado sobre la necesidad de garantizar presencia policiaca y militar para perseguir a narcotraficantes y criminales, el dirigente del partido Morena ofreció replicar el modelo que llevó la paz a Colombia, llamando al diálogo y la reconciliación a través de una convocatoria pública nacional para definir bajo qué condiciones se buscará la pacificación del país.

En un mitin efectuado en el salón ejidal de la cabecera municipal de Madera, el líder de Morena fue cuestionado respecto al plan de su partido para combatir al crimen organizado, a lo cual respondió que además del hacer frente a los delincuentes es imprescindible un acuerdo de paz que convoque al debate entre todos, pidió que la guerra contra el narcotráfico deje de verse como un tema de una sola autoridad, región o un sólo sector de la sociedad.

Acabo de visitar países de Sudamérica: estuve en Chile, Ecuador y El Salvador; en este último había una violencia terrible, una guerra, murieron miles de campesinos, obreros, empresarios, policías, soldados, monjas, sacerdotes, explicó.

Añadió que luego de esa tremenda crisis, los salvadoreños tomaron la decisión de hacer la paz; firmaron un acuerdo en 1992 y desde entonces disminuyó la violencia, siguen con problemas sociales, pero no hay el nivel de violencia que había antes.

Respecto de su propuesta Becas sí, sicarios no, explicó que pretender resolver el problema de falta de oportunidades para los jóvenes de zonas rurales a quienes se ha obligado a integrarse a las filas de la delincuencia organizada por no tener opciones de estudio o de trabajo.

Reiteró que no importa si gobierna el PRI o el PAN, cada vez se pone peor porque gobernantes como el panista Javier Corral Jurado están más preocupados de pintar de azul –los colores de su partido– las casetas de peaje que en darle atención a los jóvenes, quienes asumen conductas antisociales ante la falta de perspectivas de inclusión y desarrollo.

En la tierra donde surgió el primer grupo guerrillero de México, que intentó tomar el cuartel de Madera en 1965, dijo que no hace falta tomar las armas, ya que se puede lograr el cambio de manera pacífica.

