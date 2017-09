Donación de sangre, otra forma de ayudar

Voluntarios en el Centro Médico Nacional Siglo XXI para donar sangre; algunos fueron rechazados por no cumplir los requisitos. Foto La Jornada

Ciudad de México. Voluntarios llegan al banco central de sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI para donar por los damnificados del sismo del pasado martes.

En su mayoría jóvenes, señalan que dado el apoyo que ya se presenta en las calles decidieron también acudir a donar sangre que servirá para todo aquel que la necesite.

Kevin Zepeda, de 27 años, aunque dijo que no puede hacer esfuerzo físico, su deseo de apoyar “de alguna u otra manera” lo trajo aquí. “No podía hacerlo realizando actividades de mucho esfuerzo, por eso vine”.

Morian Díaz, de 36 años, narró que el miércoles pasado fue a una brigada, “pero hay muchísima gente ayudando, y lo que pasa es que luego haces ya más nada y pensé en que otra forma de ayudar es donando sangre”.

Ana Laura Alcalá, de 26 años, expresó que el sismo fue un suceso “traumático” para ella, y aunque también ha participado en el traslado de víveres, hoy decidió donar sangre. “Si se necesita, hay que apoyar”, expresó.

Al llegar, a los donantes se les pide su credencial de elector y les solicitan llenar un formato para recabar su información personal.

Algunos jóvenes fueron rechazados, pues no cumplían con requisitos como tener identificación oficial, no tener gripe, tos, no haber estado embarazada en los últimos seis meses, en el caso de las mujeres, no haber padecido alguna infección en las últimas dos semanas o ingerido medicamentos en los últimos cinco días como aspirinas, mejoral, naproxen, alka seltzer o silodin.