Sin apoyos, enfrentan las lluvias habitantes de la colonia Tierra y Libertad, en Guadalupe

■ Carecen de escrituras, por lo que no pueden recibir ayuda para vivienda

■ Registra PC de la capital colapso parcial de 5 viviendas tras constantes precipitaciones

Mientras José no reciba las escrituras de su casa, en la colonia Tierra y Libertad, en Guadalupe, no podrá acceder a apoyos de vivienda.

Pero le urge esa ayuda, pues en cada temporada de lluvias el lodo y el agua se cuelan en su vivienda, la cual tiene un techo de lámina, que se sostiene con algunas piedras y llantas viejas.

Menciona que desde la anterior administración municipal prometieron entregarle sus escrituras, lo cual no se ha cumplido a la fecha. Y solamente comprobando el pago del predial podría acceder a apoyos de vivienda.

Mientras algunos duermen tranquilos cuando llueve por las noches, José se la pasa en vela, resguardando sus pocas pertenencias para que no se mojen. Pero las lluvias no han cesado, y el agua se filtra por el techo, elaborada con láminas y lonas.

Su vivienda la construyó con pedazos de lonas, hule, cobijas que sirven de cortinas, trozos de madera y cartón, pero los gatos durante las noches rasgan las lonas, y por ahí se cuela el agua. Y las pocas tablas que tiene a los costados no cubren el aire, ni el hule resiste el peso del agua.

“Se me mojó todo, los sillones, la cama, la ropa. Se mete el lodo y hay un cochinero en la cocina. Así no se puede vivir, el aire se lleva el hule que pongo, y estar al pendiente no me deja ni dormir en toda la noche y la madrugada”, dice José.

Tanto él como sus vecinos han buscado que se agilice el tema de sus escrituras. Y la respuesta es la misma, “que vuelvan en otra ocasión, que el alcalde no los puede atender”, entre otros pretextos, lo que se ha vuelto un peregrinar que no termina, señala José.

Colapsan 5 viviendas en la capital

Las lluvias por la interacción de la tormenta tropical Katia en el Golfo de México, y el frente frío número 2, así como el canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, han dejado diversas afectaciones en la capital del estado.

La Unidad Municipal de Protección Civil de Zacatecas ha registrado los colapsos de techos y bardas; tan sólo en las últimas 24 horas se han presentado cinco casos.

En la calle Segunda de los Bolos 12A, se trabajó en coordinación con el Ejército ante el colapso del techo, informó Moisés Cortés Solís, encargado de la corporación.

Los habitantes de la vivienda no resultaron lesionados, pero hubo pérdidas en algunos muebles y enseres de la cocina y la sala.

En colonia Minera, calle Mina Carta Blanca, se derrumbó el muro de una vivienda abandonada; en calle del Deseo 106 se reportó un techo con daños considerables, por lo que se teme pueda colapsar de no ser reforzado de urgencia.

Asimismo, en el barrio La Pinta, calle Segunda de Matamoros 804, se derrumbó una barda de adobe y piedra.

En calle Burgos 116 se han presentado filtraciones en una vivienda; se brindó apoyo con material para impedir que siga ingresando el agua, mientras se toman otras medidas.

En tanto, en las comunidades se ha reportado un aumento del nivel del arroyo de Calerilla, situación que ha impedido el paso a los habitantes en el puente que conduce a la comunidad El Tule; sin embargo, el agua ha bajado y con ello el riesgo.