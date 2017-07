México vive momentos difíciles que desacreditan al Estado: INE

Consejeros del INE reconocieron que si bien la imagen de ese órgano se ha deteriorado no van a renunciar a sus cargos por responsabilidad. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. Consejeros del Instituto Nacional Electora (INE) reconocieron que si bien la imagen de ese órgano se ha deteriorado no van a renunciar a sus cargos por responsabilidad.

Al dar un balance previo al arranque de sus vacaciones y de las elecciones de 2018, el consejero presidente, Lorenzo Córdova señaló que México vive momentos difíciles que han minado la credibilidad del Estado mexicano, incluyendo la del INE.

Ciro Murayama expresó que sería insensible no reconocer que la imagen del instituto se ha deteriorado y dado que es un asunto de percepción, ofreció esforzarse para tratar de cambiar opiniones que tienen cierto grado de objetividad.

Pero respondió a integrantes de la iniciativa Ahora, quienes promueven la renuncia de los consejeros, que sería una irresponsabilidad hacerlo, porque un “Consejo incompleto o vacío sería fuente de incertidumbre política.”

Pidió no jugar a que no haya elecciones e insistió que los consejeros están de paso. “Conmigo no cuenten con una graciosa huida. Ofrezco mi independencia y conocimiento. Lo que no ofrezco es mi cabeza”.

Benito Nacif también dijo que no renunciarán, porque hacerlo sería irresponsable.

Advirtió que no fueron resultado de una decisión improvisada, sino de un procedimiento regulado en la Constitución que implicó un amplio consenso de los partidos políticos.

Córdova también insistió en que el INE debe garantizar que haya elecciones libres y justas, porque de ello depende la “estabilidad del país”.

Ausentes 2 consejeros

Aunque quisieron presentar una imagen de unidad, a la rueda de prensa no asistieron los consejeros Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz Saldaña.

Córdova justificó la ausencia de ambos diciendo que tenían otros compromisos, sin embargo, el consejero Baños se encontraba en sus oficinas en el momento en que se ofreció la rueda de prensa.

La consejera Claudia Zavala expresó a propósito de las insistentes preguntas sobre el tema, que son un “cuerpo sólido”, que no está dividido, pero en el que hay diferencias de criterios.