Corea I, una de las colonias más afectadas por las precipitaciones que se han presentado

Habitantes tienen que convivir con el olor nauseabundo y penetrante de un hueco en donde se acumula el agua sobre la tierra

Sólo una calle está pavimentada; las demás se encharcan y se complica el acceso a las casas

Peatones, los más perjudicados; no hay transporte público en esta zona, denuncian

Ha pasado poco más de una semana que se han presentado lluvias en la capital del estado. Esto ha afectado a ciudadanos que año con año tienen que tomar precauciones ante la falta de ayuda en esta temporada.

Largas calles sin pavimentar se encharcan y se crea un lodazal, lo cual dificulta que los niños puedan entrar o salir de su casa. En la colonia Corea I, los vecinos tienen que convivir con el olor nauseabundo y penetrante de un hueco en donde se acumula el agua sobre la tierra.

Solamente una calle de esta colonia está pavimentada y esto hace complicado el paso a las viviendas, pues los charcos se apoderan de las calles.

José, uno de los habitantes, dijo que la colonia lleva muchísimos años sin pavimentar y que nunca se han hecho planes para asfaltar el camino, sin embargo, los peatones son los más perjudicados y más en temporada de lluvia, pues no ingresan camiones urbanos a esta colonia.

Otro de los principales problemas que se enfrenta la gente al cruzar la calle, son los charcos, los cuales son engañosos, pues no se conoce la profundidad que tienen.

“Cuando llueve mucho no sólo sufrimos con los charcos sino con todo el lodo que se hace, el problema de que no nos emparejan las calles, es que los carros pasan hechos el diablo y no tienen precaución por la gente que pasa por aquí”, dijo una de las vecinas que prefirió omitir su nombre.

También se queja de que sus muebles se volvieron a dañar porque se le metió el agua. El techo de la vivienda es de láminas, las cuales soportan algunas piedras y llantas para evitar que no se vuelen.

El espacio en donde se acumula el agua se encuentra convertido en lodazal, con llantas, plásticos, zapatos y hasta enseres domésticos, que a decir de los vecinos, el agua arrastró desde la parte alta de la colonia.

La vecina señala que con unas cuantas gotas que caigan, algunos lugares se convierten en lagunas lodosas. “No sólo se complica ingresar a las casas porque la mayoría de las calles están igual. Se llenan de charcos y lagunas y con el lodo que se forma no se puede salir a la calle. Después tienes que andar limpiando todo en la casa y más si uno tiene hijos chicos”.

Lo mismo ocurre en la comunidad de Boquillas, ya que en dicho asentamiento se ha pavimentado la calle principal y con esta medida los vecinos pensaron que ya no iban a sufrir en esta temporada de lluvia.

Sin embargo, restan más calles por pavimentar, así lo informó uno de los vecinos, quien sostuvo que “las primeras calles están arregladas, pero porque por ahí vive la familia del delegado. Y para atrás son las que peor están, los días de lluvia es casi imposible pasar por ahí porque se forman charcos grandes y ni hablar de la mugre que se produce”.

En este sentido el vecino manifestó que “hay gente que vive por acá que anda en camioneta y por ahí no tiene tanto problema, pero yo que ando en moto a veces tengo que ir por la vereda o directamente desviarme por otra calle”.