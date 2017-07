A un año del charrazo en Congreso del SNTE, el caso sigue impune

El jueves 14 de julio, el equipo de seguridad contratado por el SNTE se posicionó en el acceso principal del hotel Hacienda Baruk para vigilar el acceso de los delegados. El resto de los accesos estuvieron resguardados por la Policía Estatal y Metropol ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ PGJE no ha fincado responsabilidades en contra de los agresores de maestros participantes

■ En el evento, Soralla Bañuelos de la Torre fue electa secretaria general de la sección 34

■ Jaime del Prado Hoyos, maestro de la primaria anexa a la Normal de Torreón, Coahuila, fue el coordinador del equipo de seguridad que atacó a docentes

■ Héctor Vladimir Barraza González, originario de Torreón, otro agresor identificado

Un año después del “charrazo” consumado en el 25 Congreso Extraordinario de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEN-SNTE), en el que Soralla Bañuelos de la Torre fue electa secretaria general, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha fincado responsabilidad alguna contra los agresores de los maestros participantes, a pesar de que estos fueron identificados plenamente.

Tampoco hubo respuesta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE a la denuncia presentada por delegados del congreso, mediante la cual exigieron la nulidad del proceso de elección, pues se efectuó en un lugar no establecido por la convocatoria y con la presencia de una mínima parte de estos.

José Luis Martínez, uno de los docentes agredidos en el evento, informó que “no ha pasado nada. Hay dos denuncias, una que se interpuso de manera colectiva, por los afectados, y otra individual. A mi me citaron a declarar para ratificar la denuncia, pero me pidieron testigos, pero en mi caso no los hay, porque yo no vi cómo golpearon a los demás y los demás no vieron cómo me golpearon a mí, además de que no tuvimos acceso a los videos”.

La investigación que realizó La Jornada Zacatecas en su momento, en la que se revelaron los responsables de golpear a los docentes, dijo, “fue muy útil, pero a pesar de eso no ha pasado nada”.

Comentó que la última vez que acudió a la Procuraduría a ratificar la denuncia lo único que le mencionaron fue que solicitarían el apoyo de instancias gubernamentales de Coahuila para investigar y localizar a las personas que participaron en los hechos violentos acontecidos en el Congreso Seccional.

Sin embargo, “dudo que lo hayan hecho y tal vez lo digan sólo para darnos tranquilidad, porque con todos los datos que hay solamente era cuestión de buscar en donde trabajan. Por eso perdí la esperanza en que actúen”.

Luego de realizarse el Congreso, Bañuelos de la Torre confirmó que el CEN-SNTE contrató al personal de seguridad del evento, que a la postre agredió a los maestros con golpes y también con sillas e incluso pistolas eléctricas

De acuerdo con el testimonio de funcionarios del SNTE, que en su momento solicitaron anonimato, Alfonso Cepeda Salas, coordinador del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas del SNTE, fue el responsable de contratar al “grupo de seguridad” para disolver el congreso en caso de que fuera necesario, es decir, si estuviese en riesgo la elección de una persona afín a la fracción institucional.

El Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) estimaba que prácticamente 70 por ciento de los delegados que asistía al congreso eran simpatizantes o integrantes de la disidencia, por lo que había expectativa para ganar la elección y así comenzar con uno de sus preceptos: democratizar el sindicato.

La Jornada Zacatecas constató que el equipo de seguridad contratado para el Congreso Extraordinario de la sección 34 fue coordinado por Jaime del Prado Hoyos, maestro de la escuela primaria anexa a la Normal de Torreón, Coahuila, quien aparece en fotografías y videos tomados en el evento realizado en el hotel Hacienda Baruk.

Maestros que atestiguaron el incidente confirmaron que Del Prado Hoyos fue uno de los agresores durante el Congreso Extraordinario realizado hace un año, e incluso aparece quitándose el saco y camisa y agrediendo a los maestros con evidente habilidad en artes marciales en uno de los videos que se difundieron en las redes sociales.

Del Prado Hoyos tiene antecedentes de violencia en el sistema educativo, al grado de que fue exhibido en septiembre de 2013, en el portal de noticias Código Rojo Laguna, por haber golpeado severamente a un padre de familia.

Otro individuo identificado en los hechos violentos que se presentaron en el Congreso de la sección 34 del SNTE fue Héctor Vladimir Barraza González, también originario de Torreón, quien tiene antecedentes de robo.

El Siglo de Torreón, en su edición del 10 de julio de 2015, publicó una nota informativa sobre la aprehensión de Barraza González en el momento en el que intentaba robar una agencia de turismo en Ciudad Acuña.

Posteriormente, el 12 de julio, el diario Zócalo de Saltillo publicó que la situación legal del consignado estaba por definirse y hasta ese momento solamente se había presentado una denuncia en su contra por parte de la encargada de la agencia.

El vínculo entre el equipo de seguridad encabezado por Del Prado Hoyos y Cepeda Salas, data de años atrás, cuando el funcionario del CEN del SNTE fue integrante del Comité Ejecutivo de la sección 38 de ese sindicato cuya sede es precisamente la ciudad de Torreón.

Al ser nombrado como presidente del Congreso Extraordinario de la sección 34 del SNTE, Cepeda Salas contrató a ese grupo para resguardar el evento, vigilar el acceso de los delegados y finalmente para agredir con sillas, golpes y pistolas eléctricas a los docentes.

La participación de ese funcionario en el evento se constata en el comunicado de prensa que emitió el SNTE respecto al congreso: “mientras se realizaban los trabajos del XXV Congreso Seccional, integrantes de la Coordinadora interrumpieron el acto democrático, efectuado conforme a lo que dicta el Estatuto, motivo por lo que el presidente del Congreso, Alfonso Cepeda Salas, declaró la suspensión de los trabajos, toda vez que no había condiciones para continuarlos”.

El jueves 14 de julio, el equipo de seguridad contratado por el SNTE se posicionó en el acceso principal del hotel Hacienda Baruk para vigilar el acceso de los delegados. El resto de los accesos estuvieron resguardados por la Policía Estatal y Metropol.

Los integrantes del equipo de seguridad vestían traje color negro y camisa blanca e impidieron el acceso de los medios de comunicación, con el argumento de que esa era la instrucción. A los delegados les asignaron gafetes con cordón color blanco para los clasificados como “institucionales”, beige para los “democráticos” y negro para los “indecisos”.

Por su parte, Bañuelos de la Torre afirmó que fueron los profesores disidentes quienes comenzaron con la trifulca; “está el video del hotel y el video que nosotros tenemos en donde se observa que la agresión empieza por uno de los grupos de maestros que iban hacia la presidencia del congreso, y en el momento de hacer reclamaciones lanzan un primer objeto que les es regresado y el tercer objeto es una silla, así empieza la violencia”.

Según expuso, los videos demuestran que “hubo un diferendo en la votación de la mesa de los debates y un grupo de compañeros disidentes se aproxima hacia la presidencia del congreso. Alguno de ellos lanza un primer objeto que fue regresado por los jóvenes encargados de la seguridad del presidente del congreso. Después el tercer objeto que regresa es una silla y a partir de ahí empieza una guerra de sillas y golpes”.

Antes de lo ocurrido, aseguró que no había indicios de que la disidencia tuviera mayoría de delegados, además, en ese momento la votación sólo era para elegir planillas y desempeñar tareas en la comisión dictaminadora de credenciales o dictaminar el informe del secretario general, entre otras.

Bañuelos de la Torre desmintió que la violencia haya sido planeada por el CEN del SNTE para reventar el Congreso Extraordinario, ya que fueron los maestros de la disidencia quienes lo provocaron al acercarse a la presidencia “en una actitud violenta y de confrontación”.