Pilar Alba. Escritora. Zacatecas

La Gualdra 300

Para llegar desde aquí a tu casa son trescientos pasos sí, trescientos. Los he contado bien, uno por uno. Incluyendo los cuarenta escalones que tienen que subirse para poder llegar a tocar tu puerta. He recorrido este camino ya miles de veces; siempre en la tarde o algunas veces en la noche, cuando sé que estás en tu casa; cuando pienso que puedes estar dormido. Camino despacio contando los pasos, pensando y sintiendo, sintiendo y pensando, qué hacer sí de improviso abres la puerta o sí alguien me descubre espiándote por la ventana mientras tú lees o te rascas la cabeza o comes un bolillo y café con leche. Afortunadamente hasta ahora nadie ni tú me han descubierto. Sé que llegará ese día, esa hora en que no me quede más remedio. Entonces tocaré la puerta, esperaré paciente con el corazón al borde del infarto. Te veré aparecer a la entrada, con los lentes a media nariz, con el pelo enmarañado y la camisa llena de morusas de pan. Con cara de desconcierto, con cara de ¿quién chingaos toca a la puerta?, con cara de ¿quién carajos es ésta? Te miraré en silencio, me acercaré despacio, te robaré un beso y saldré corriendo. Ahora sin contar los pasos que tengo para esconderme y desaparecer de tu presencia. Sé que pasará todo eso, una tarde de cualquier día de estos. Mientras, aquí sigo contando los pasos que me llevan hasta tu casa, que bien sé son exactamente: trescientos.

