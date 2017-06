“En mi vida y en mi música, el blues es la manera más cercana para expresar lo que soy”: Maguire

El pasado viernes, Freddie Maguire dio a conocer en Zacatecas su tercer y más reciente disco, Blue life n foto: cortesía

Mi proyecto nació con mi fecha de nacimiento, afirmó el cantante italiano

Anunció que el 19 de agosto participará en el Festival Internacional de Jazz y Blues

“En mi vida y en mi música, el blues es la manera más cómoda y más cercana para expresar lo que soy”, dijo el cantante italiano Freddie Maguire, quien se enamoró de la música y se percató, a la edad de 6 o 7 años, que era a lo que quería dedicarse el resto de su vida.

En una entrevista exclusiva después de haberse presentado en un conocido bar del Centro Histórico de la capital de Zacatecas, el viernes pasado, donde compartió escenario con los zacatecanos Moan Blues, mencionó que su proyecto, que actualmente se llama Freddie Maguire Blues Voice, “nació seguramente con mi fecha de nacimiento”, esto es, el 22 de febrero de 1980.

Freddie ha tenido varios proyectos a lo largo de su carrera profesional, que, incluso, los concibe como capítulos de su vida. Indicó que “sigue siendo lo mismo, pero con características diferentes”.

El rock and roll, el funk, el soul, el góspel y, en especial, el blues, y todo género que tenga el ingrediente de este último es lo que ha guiado su camino, además de haber sido contagiado del gusto de sus padres por la música. Más aun, se dejó influir gracias a los discos de vinilo de su abuelo paterno, estadunidense al igual que su padre, así como gracias a los consejos de éste.

Los artistas que han influido en él son Howlin’ Wolf, The Beatles, The Allman Brothers Band, David Bowie, entre otros. A lo que más se enfoca es al blues, al funk y al rock.

Freddie visitó Zacatecas como parte de la gira que este año realiza por varias ciudades de México, que, de hecho, se trata de su sexta gira por este país, al que elige, refirió, porque le gusta su gente y sus lugares.

En esta ciudad presentó su tercer y más reciente disco, intitulado Blue life, el cual se integra de tres piezas propias, entre ellas Instrumental blues, y el resto son interpretaciones con arreglos. Su primer disco se denomina sencillamente Freddie Maguire, y el segundo, Freddie Maguire and Near the Jail.

Dentro de esta gira, que comenzó el 2 de mayo en Guadalajara y concluirá el 21 de agosto, ha visitado también San Miguel de Allende, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Cholula, Aguascalientes, Morelia, San Luis Potosí, Tlaxcala y Puerto Vallarta. Y como parte de ello, estará nuevamente en Zacatecas el 19 de agosto, participando en el Festival Internacional de Jazz y Blues.

Freddie ya prepara su cuarto disco, el cual contendrá sólo creaciones propias y planea que esté listo para octubre de este mismo año.

Durante su presentación en Zacatecas, sorprendieron también sus músicos. Un baterista, Guillermo Núñez, cuya edad es de 17 años, aunque un poco nervioso -dado que se unió recientemente al grupo-, dio muestra de su agilidad con las baquetas y los pedales. Alfonso Robledo hizo sonar el bajo con entereza, mientras que Emiliano Juárez expuso con su guitarra, varios solos que dejaron notar la maestría de ese músico nacido en la Ciudad de México.

Respecto a sus músicos, Maguire explicó que continuamente cambia de acompañantes debido a su agenda y lugares en los que tiene que moverse. No obstante, todos son elegidos por él y los conoce y sabe de su trayectoria.

Por su parte, Moan Blues presentó esa noche, en especial, composiciones propias, por lo que abundó el blues durante la cerca de hora y media que tocó. Entre dichas creaciones se listaron Magia Yoruba, Cara blanca y El descarrilador. En tanto, de las interpretaciones, algunas fueron Azul, de Real de Catorce; La grange, de ZZ Top, y Gloria, de Van Morrison (Them).