“La gente está mal entendiendo la información” acerca del uso medicinal de la mariguana: CIJ

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el uso “lúdico” de la mariguana, su siembra y consumo para consumo personal; se benefició solamente a varios particulares ■ FOTO: LA JORNADA

“La gente está mal entendiendo la información” acerca de la legalización del uso medicinal y científico de la mariguana, la mayoría de las personas piensa que “puede llegar a una farmacia a comprar un cigarro de mariguana, fumar en la calle” o portar más de la cantidad que está establecida para autoconsumo sin ser punible (6 gramos), dijo Pedro Rodríguez de la Torre, director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en el estado de Zacatecas.

Precisó que lo que fue legalizado son los usos médicos y científicos del cannabinol, una sustancia que se obtiene de la mariguana, “nada más”. Pero también, que se requerirán varios años para que se hagan los estudios necesarios para el registro y venta de los nuevos medicamentos que la contendrán.

Se está en espera en días, para que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determine los criterios, normas y reglas a seguir para aplicar este procedimiento.

Reiteró entonces que “se legaliza la creación del medicamento que tiene que seguir una serie de normas” a establecer por el citado organismo de manera que los productos para tratamientos curativos con cannabinol puedan salir al mercado. “No es que la gente diga: siento ciertos malestares y voy a fumar mariguana”.

Estas medicinas con cannabinol podrán adquirirse con receta médica “que va a ser muy controlable”, observó asimismo.

Dijo también que esta sustancia no produce los efectos que sí genera el consumo de humo de la mariguana y que tiene como agente activo el THC (Tetra Hidro Cannabinol), de tal manera que la persona que consuma el cannabinol no va a tener los efectos que produce fumar la planta.

“Por lo tanto yo juzgo que sí va a haber un control adecuado y lógicamente la gente no va buscar drogarse a través del medicamento (…) no está establecido que genere la adicción como fumar la planta. Obviamente los estudios permitirán identificar si la genera o no la genera. Y se van a tener que crear controles diferentes”, expuso.

Pedro Rodríguez de la Torre dijo sobre otro tema, el incremento en el consumo de drogas entre la población de Zacatecas, que los CIJ solamente pueden ofrecer datos respecto de afluencia de pacientes que se atienden allí.

“Nosotros tenemos una captación aproximada de 300 pacientes por año, de éstos 70 por ciento se ubica entre los 10 y los 18 años de edad, y de esos el 20 por ciento es del sexo femenino”.

En este sentido precisó que sí ha habido un aumento con respecto al año anterior de un 10 por ciento en términos generales, y que prosigue la tendencia de reducción de la edad de inicio (actualmente ubicada entre los 9 a 10 años con contactos esporádicos, y de uso recurrente entre 11 a 12 años), así como el incremento entre las mujeres, éste último de un de 4 a 5 por ciento.

El director de los CIJ en Zacatecas contestó a la pregunta de si estos espacios han sido rebasados por la demanda de atención de usuarios de drogas, que “para atender las adicciones se necesita mucho más de lo que tenemos cualquier institución y cualquier dependencia”.

Dijo que los Centros de Integración Juvenil requieren más recursos humanos y ampliarse en infraestructura para llegar a más municipios.

Al momento existen cuatros instalaciones en el estado cuya ubicación fue pensada en puntos de gran afluencia, pero ya hay otros lugares que requieren la atención, uno de ellos dijo, la región de los Cañones.

“Es importante que pongamos un centro o una instancia que prevenga el consumo de drogas y obviamente pudiera ser un CIJ o de servicios de salud”, enfatizó.

Mencionó que es importante el crecimiento en cobertura no sólo de los Centros de Integración Juvenil, sino de cualquier institución o dependencia que atienda las adicciones, pues se trabaja siempre con limitantes que no significan, puntualizó, “que no atendamos el problema. Lo estamos atendiendo pero si tuviéramos mayor recurso habría mayor cobertura y mayor reacción”.

Las necesidades de los CIJ, precisó que no se refieren a “cantidad” o requerimientos económicos, sino a más recursos humanos, a especialistas.

“Yo por ejemplo para Zacatecas si tuviera 10 especialistas más pudiera cubrir más colonias de alto riesgo y de atención prioritaria dentro de los polígonos”, agregó.

De ahí la importancia de trabajar en equipo con la Secretaría de Salud de Zacatecas, “mientras más especialistas tengamos, lógicamente va a ser mayor atención con calidad y calidez que es prioritario porque son seres humanos con quienes trabajamos”, pues dijo, así se adhieren mejor los pacientes al tratamiento.

Actualmente los CIJ tienen cuatro personas de base, 10 personas comisionadas y cerca de 40 personas de servicio social y prácticas, detalló.

Habló de aproximadamente 50 personas “que estamos tratando de dar una cobertura a la mayor parte del estado. Y obviamente tratamos de cubrirlo. Hay limitantes porque hay zonas bastante retiradas y no podemos trasladarnos”.