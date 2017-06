Participación, Fuero y Plurinominales: buscar tiros de precisión

Tenemos una democracia más allá de lo imperfecto. La atmósfera moral del ejercicio de la política es indeseable: engaño y trampas son el pan nuestro de cada día en la vida partidaria; los resultados de esta ‘democracia’ son mediocres, la pobreza y desigualdad crecen mientras pasan sexenios o trienios, y la promesa de resolverlos es mero discurso cíclico que ha creado una vacuna mental en los ciudadanos. Las prácticas y medios de acción son el sectarismo, amiguismo o abierto nepotismo. Con el tiempo la actividad política ha ido quedando en manos de profesionales de la misma, desplazando al grueso de ciudadanos que cuentan con poco tiempo, dinero o conocimiento. Esto es, la política ha generado un enorme desprestigio por la forma elitista de su práctica, los pocos resultados sociales de su acción y la atmosfera moral negativa.

Ahora bien, ante este escenario cruel y realísimo, la pregunta es, ¿cuál es la actitud ciudadana que puede mejorar o superar este problema (que es madre de muchos problemas más)? Una vía ha sido promover la ausencia de oxígeno ante la falta de aire; es decir, ante un ámbito elitista promover el alejamiento de la actividad política. Justo lo contrario de lo que razonablemente debe hacerse. Si el problema es que pequeñas élites se adueñan de las decisiones públicas, lo que debemos promover es la mayor participación política para que la conducción del destino público deje de ser un asunto de pequeñas sectas amafiadas, y convertirse en ejercicio ciudadano.

En el mismo tono, deben analizarse las apresuradas propuestas de eliminación del fuero o la extinción de los diputados de representación proporcional (plurinominales). En el caso del fuero, debemos recordar que dicha iniciativa nació para evitar abusos del Estado autoritario que podía acusar a los opositores de ‘disolución social’ (el famoso artículo 145 bis: Comete el delito de disolución social, el que realice propaganda política que afecten el reposo público del Estado Mexicano). O ser acusado y procesado por cualquier otra cosa con el fin de ser neutralizado políticamente. Por ello, antes de proponer la desaparición del fuero, debe pensarse mejor en resolver reglamentariamente el uso de esta prerrogativa y evitar que sea un paraguas de impunidad a la corrupción. Por ello, debemos procurar ser más rigurosos en nuestros razonamientos y propuestas, no vayamos a terminar proponiendo bajar el nivel de oxigeno ante un problema de falta de aire. De forma similar está la idea de eliminar a los diputados plurinominales, lastimando la representación de la pluralidad política del país. Lo que se debe hacer es reglamentar esta postulación para rescatar el espíritu original de este tipo de diputados y se destine a expertos o académicos que ocupen dichas plazas y eleven la calidad del trabajo parlamentario, y no sean ocupados por las burocracias partidarias que se eternizan en el poder. En suma, se requiere atinarle a la propuesta justa y no caer en meros arranques de desesperación producto de la brutal imperfección de nuestra democracia.