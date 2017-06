“Socialmente inaceptable”, decisión de diputados del PRI, PVEM y Panal: Medrano

■ “Yo no soy como los otros que puedan estar lamiéndole los zapatos al gobernador”

■ Un error, que no se solicite al gobernador destituir a Froylán, asevera diputado

■ Quisieron hacer exhorto como una estrategia mediática, sostiene Carlos Peña

■ Legisladores debieron apoyar dictamen, pues se trata de una exigencia ciudadana

El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Benjamín Medrano Quezada, calificó como “socialmente inaceptable” la decisión de los legisladores locales de su partido y de sus aliados, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, de no hacer un exhorto al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que remueva del cargo al secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos Cruz.

“Hay que decirle al gobernador que tiene que cambiar las cosas”, sostuvo y por ello, dijo, desde este jueves en las redes sociales solicitó que se remueva del cargo a este funcionario por la “incapacidad” que ha mostrado para enfrentar la situación de violencia que atraviesa la entidad.

El diputado tricolor comentó que es evidente que el mandatario estatal “cada que lo abordan los periodistas no solamente se pone nervioso y hasta un tanto incómoda porque ya no sabe qué decir, porque él no puede con este paquete”.

Agregó que el gobernador tiene su respaldo como diputado federal; tiene su solidaridad, respeto y lealtad.

Pero puntualizó que “también si soy su amigo yo debo decirle lo que está mal. Yo no soy como los otros personajes que puedan estar ahí lamiéndole los zapatos porque no soy así. Yo tengo una preocupación real y por eso lo hice”, refiriéndose a la publicación en la red social de Facebook en la que pidió la renuncia de Froylán Carlos Cruz.

Respecto a la postura pública que ha tenido en torno a este tema, Medrano Quezada apuntó que “si tiene alguna consecuencia política, a mí no me interesa porque hoy en día lo que más me interesa es cuidar mi integridad y la de mi familia, como la de cualquier zacatecano”.

En este sentido, añadió que los zacatecanos ya advirtieron que se está fallando en el tema de seguridad y “yo como diputado federal no me puedo quedar callado ante una exigencia diaria. (…) Hoy no hay peor cosa que quedarse callado. Hoy tenemos que asumir una responsabilidad como funcionarios, y más que como funcionarios, como zacatecanos”.

Insistió en que la postura de los diputados de la 62 Legislatura local, como representantes populares, tenía que haber sido la de apoyar el dictamen para que se hiciera este llamado al gobernador pues finalmente ésta es una exigencia ciudadana.

“Quienes nos representan son los diputados por eso es que desde el Congreso local se hacen miles de manifestaciones: hoy exhortamos a los diputados federal a que se pongan a trabajar, hoy exhortamos a que nos ayuden en hacienda, hoy exhortamos… Así pudieron haber exhortado al gobernador”.

En ese tenor, y partiendo de los señalamientos de los diputados locales que rechazaron el dictamen este jueves que argumentaron la existencia de intereses políticos y partidistas en este tema, Medrano Quezada señaló que “no es un extrañamiento al gobernador lo que se pretendía hacer, no es un regaño al gobernador ni es faltarle al respeto al Ejecutivo”.

Nada más, insistió, era transmitirle al mandatario estatal las fallas que se advierten en la estrategia de seguridad y, con ello, hacer patente la exigencia de la sociedad.

Al hablar directamente del secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos Cruz, Medrano Quezada sostuvo que ni lo conoce personalmente ni ha hablado con él vía telefónica; no sabe tampoco, apuntó, si el funcionario conozca todo el estado o sólo esté en la entidad por una recomendación.

No obstante, por la falta de resultados obtenidos hasta ahora y la gravedad de la situación en el ámbito que encabeza, “yo creo que quien debiera renunciar de manera voluntaria por la incapacidad que ha mostrado es el propio general”.

Y agregó: “Su actitud, su actuar, no hay estrategia; que se vaya. No lo queremos en Zacatecas, yo no lo quiero, no me siento seguro con una persona que en lugar de darme seguridad me da inseguridad”.