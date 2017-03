Calló la guitarra de Chuck Berry, “el verdadero rey del rocanrol”

Su disco de estudio anterior, de 1979, fue Rock It.

Los hijos de Berry, Charles Berry Jr en la guitarra, e Ingrid Berry en la armónica, fueron parte de su banda en la grabación.

Es un honor ser parte de esta música nueva, afirmó Berry Jr en un comunicado. La banda San Luis, o como papá nos llamaba, la banda Blueberry Hill, ha seguido sus pasos , agregó.

Fue durante su infancia que aprendió a tocar jazz con guitarra, al tiempo que alternaba trabajos de baja remuneración y se codeaba con la delincuencia.

Al terminar sus estudios primarios, Chuck asistió al Summer High School, el primer instituto para personas de raza negra al oeste del Misisipi, y desde muy joven comenzó a interesarse por la música, por lo que tocó la guitarra de forma autodidacta.

En 1944, Berry y dos amigos fueron detenidos en Kansas City, acusados de robo a mano armada, y condenados a 10 años de prisión, por lo que ingresó al reformatorio de Algoa en Misuri; tres años después recuperó su libertad.

En el reformatorio, Chuck formó un grupo gospel e inició una fugaz carrera de boxeador. En 1948 se casó con Themetta Suggs e incursionó en varios empleos, uno en una fábrica de montaje de coches; además, intentó, sin éxito, ser peluquero, y como fotógrafo ayudó a sus padres.

En 1952 ingresó en una pequeña agrupación formada por el pianista Johnnie Jonson y el baterista Ebby Ard, la cual se hizo llamar Sir John’s Trío. Su repertorio lo componen de manera básica versiones de blues y R&B, con las que rápidamente ganó popularidad.

Fue así que Berry comenzó a tocar música profesionalmente, influido por Carl Hogan, Charlie Christian y T-Bone Walker. Fusionó los géneros con los que creció, como el country, blues, boogie-woogie, swing, big band y pop.

Viajó a Chicago con la intención de conocer a Muddy Waters, uno de sus ídolos, quien lo convenció para que presentara alguna grabación al sello Chess Records; el tema Ida Red, mezcla explosiva de country y blues, logró éxito y se rebautizó Maybellene (1955).

La melodía se convirtió en su primer gran éxito; vendió más de un millón de copias y lideró las listas de R&B. Por ello fue invitado a participar en la película Rock, rock, rock, en la que interpretó You can’t catch me.

Su álbum debut salió a la venta en 1957, After school session, seguido de One Dozen Berrys (1958), Chuck Berry Is on Top (1959), Rockin’ at the Hops (1960), New Juke Box Hits (1961) y Chuck Berry Twist (1962). Luego se publicaron discos en vivo para dar paso a producciones inéditas, como Rock It.

A lo largo de su carrera compartió escenario con The Beach Boys, James Brown, The Rolling Stones, The Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Byrds, Fleetwood Mac, Miles Davis, Led Zeppelin, BB King, Frank Zappa, Patti LaBelle, Fats Domino, The Everly Brothers, The Coasters, Little Richard y Jerry Lee Lewis.