’’Tienen en sus manos el presente y el futuro del país’’: Claudia Sheinbaum se reúne con jóvenes en Campeche

Por: La Jornada Zacatecas •

Bécal, Campeche a 27 de diciembre de 2023.- ’’En esta revolución pacífica que inició en el 2018 el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los jóvenes tiene la palabra, tienen la voz y tienen en sus manos el presente y el futuro del país’’, así lo señaló Claudia Sheinbaum Pardo, durante un encuentro con las juventudes de las comunidades de Bécal y Calkiní en Campeche, a quienes les aseguró que en el 2024 no se trata de ejercer el derecho a la democracia, sino que también significa seguir luchando por la justicia para todos y todas, en especial para quienes menos tienen.

‘’Las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente de México, igual que la niñez y podemos construir ese México que inició su transformación con el Presidente López Obrador y esa transformación no solo depende de Layda, de Rommel, depende de todas y todos ustedes, no solamente en ejercer nuestro derecho a la democracia, sino seguir luchando por un México con justicia’’, añadió al puntualizar que el objetivo de la siguiente etapa de la 4T es seguir garantizando los derechos como la educación, la salud, el acceso al deporte, a la cultura y en general a más oportunidades para todos y todas.

Tras un recorrido por el Museo de la Ciudad de Bécal, —acompañada por la gobernadora del estado Layda Sansores, así como del diputado Rommel Pacheco—, Claudia Sheinbaum puntualizó que las juventudes son la esencia de la Cuarta Transformación, por lo que hizo un llamado a fortalecer las bases de la 4T para lograr conquistar la lucha que se aproxima el siguiente año, en la cual las y los jóvenes deberán de tomar un rol protagónico.

‘’No se trata solamente de lo que vamos a vivir el próximo año (…) Sino significa que ustedes jóvenes mexicanos y mexicanas asuman la lucha de lo que significa la justicia en nuestro país’’, comentó la precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al reiterar que las juventudes serán parte esencial de la defensa del Humanismo mexicano con el que la transformación ha logrado cambiar el modelo neoliberal del pasado.

‘’Cambió el valor de la política, frente a ese individualismo rampante que privó durante todo el periodo neoliberal en donde la visión era salir adelante y no importa a quien pises, sal adelante y no importa bajo qué circunstancias, frente a eso puso en el centro el Humanismo, ese Humanismo mexicano que se basa en la fraternidad y el amor como esencia de la política es lo que las y los jóvenes tienen que recuperar, reconocer y echar para adelante’’, aseguró.

Durante el encuentro las y los jóvenes presentes destacaron la trayectoria de la precandidata única a la Presidencia al asegurar que, ‘’la doctora Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno ha marcado la pauta con su enfoque innovador’’, por lo que la describieron como un ejemplo para todos, pero en especial para todas las niñas y mujeres mexicanas, por lo que manifestaron su apoyo al segundo piso de la Transformación.

’’Los jóvenes de Campeche y de todo el Camino Real somos conscientes que solo hay dos caminos, el primero representa al pasado, al abandono, al empobrecimiento, al olvido de nuestro sector juvenil y el segundo camino, —que usted encabeza—, que es el de la Transformación de la fe, del futuro, de la esperanza de las juventudes’’, aseveró Hiram Dzib, joven psicólogo y educador comunitario de 28 años.

Asimismo, solicitaron que en la continuidad de la Cuarta Transformación los sueños de los jóvenes sean parte fundamental.

‘’Permítanos soñar, soñar en grande, la capacidad de soñar es lo que distingue a los jóvenes, con el corazón en la mano le pido apoye a los jóvenes, el deporte, la artes, la cultura porque apoyándolo enriquecemos el alma. Brinde a los jóvenes con las herramientas para hacer la diferencia en nuestro país’’, señaló Ellen May, dibujante y pintor de 23 años.