‘Ex marine’ socialista lucha por un escaño en el Capitolio

Virginia Occidental y Nueva York., Zach Shrewsbury, quien está en campaña como socialista para representar a su estado de Virginia Occidental en el Senado federal, llegó a un acto en el Capitolio estatal con el lema lucha contra la pobreza, no contra los pobres en su playera, y empieza a saludar de mano a empresarios en sus trajes, a ambientalistas en camisetas verdes y charla con simpatizantes mientras procede por el público.

El ex marine de 33 años, nieto de un minero de carbón de Virginia Occidental, está haciendo campaña para ganar la nominación del Partido Demócrata como candidato al Senado federal de este estado que durante un siglo dependió económicamente del carbón. Demócratas y sindicatos mineros gobernaron este estado durante gran parte del último siglo, con una historia de luchas sangrientas, pero que resultaban en los gremios ganando contratos con alzas salariales para sus integrantes.

Pero este país, y varias partes del mundo, ya no desean generar energía con carbón por razones ambientales, y las pocas minas aún activas ahora son altamente mecanizadas. Hoy día, Virginia Occidental es uno de los tres estados más pobres de Estados Unidos, la tasa de desempleo está muy por encima del promedio nacional y una mayoría de su electorado favoreció a Donald Trump en las últimas dos elecciones. La población aquí es una buena representación de la clase trabajadora blanca, pro sindical, que ha atestiguado la desaparición de sus empleos y el deterioro de sus condiciones económicas, y que con ello se han movilizado a favor de Trump en respuesta a su mensaje de que él rescatará al país para regresarlo a como era antes.

El senador de este estado que está por jubilarse y que Shrewsbury espera sustituir es un demócrata conservador dueño de una empresa de carbón que, a pesar de pertenecer al partido, frecuentemente ha obstaculizado a las prioridades de los demócratas. El senador Joe Manchin ha decidido jubilarse, en parte porque por primera vez había dudas sobre si lograría relegirse esta vez. En Washington y Virginia Occidental se supone que un demócrata tradicional no podrá ganar una elección al Senado.

Shrewsbury no es nada tradicional. En entrevista con La Jornada, empieza su argumento de por qué espera ganar señalando que el senador socialista Bernie Sanders le ganó a Hillary Clinton en la elección primaria del Partido Demócrata en este estado en 2016. La gente en Virginia Occidental no es necesariamente republicana. Son pro Trump, pero uno se tiene que preguntar, ¿por qué? , comenta, y señala que también eran pro Bernie, y aquí, Bernie ganaba en las encuestas a Trump (Sanders no fue el candidato presidencial demócrata en 2016). Los de Virginia Occidental están desesperados por que alguien los escuche , agrega Shrewsbury.

Yo no pienso si Estados Unidos es de derecha o de izquierda. La clase trabajadora aquí está desesperada, igual que en tantas partes del mundo. Están atrapados en sus chambas de 9 a 5 (horario laboral) con sus bajos salarios , comenta en la entrevista frente a la legislatura estatal. La pobreza no tiene partido político. Estás viendo que tus carreteras se están deshaciendo, que no puedes pagar tus cuentas, que no puedes poner comida sobre tu mesa, y todos los ricos de este estado no lo entienden, pero yo sí .

Shrewsbury, quien hizo la preparatoria en el condado más pobre del estado, dice que por mucho tiempo la mayoría de los políticos no se han preocupado por los votantes, ni han hecho mucho en sus campañas. En un acto comunitario reciente, Shrewsbury habló sobre cómo el agua potable ha sido contaminada por desechos industriales, reconoció que había más republicanos que demócratas en el público, pero al final, todo mundo se puso de pie y aplaudía, tan sólo porque se presentó, mientras ninguno de los otros candidatos se tomarán la molestia de presentarse. Por lo tanto, salió de ahí conquistando a más simpatizantes.