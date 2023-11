Denuncia Soledad Luévano una campaña de desprestigio contra de ella y su familia

Por: La Jornada Zacatecas •

La senadora Soledad Luévano Cantú manifestó su molestia en contra de la administración del gobernador David Monreal Ávila, por la presunta campaña emprendida desde el ente gubernamental para atacar a su familia.

- Publicidad -

A través de su cuenta de Facebook, la legisladora comentó que estos ataques vienen luego de haber manifestado su intención de reelegirse para el Senado. “Primero los persiguieron, después los despidieron, ahora los difaman. La saña es porque sigo arriba en las preferencias de la candidatura al Senado”.

En su mensaje, Luévano Cantú refiere que “su único delito” ha sido ser leal y haber invertido su tiempo y esperanzas al proyecto que hoy encabeza Monreal Ávila. Además, dijo “estar eternamente agradecida con su hermano”, refiriéndose al también senador, Ricardo Monreal.

Sin embargo, de forma directa aludiendo al gobernador, le increpa: “David. ¿No quedamos que amor con amor se paga? Tú sabes que mi familia es gente buena, gente decente y personas honorables. No te ensañes con ellos, una orden tuya y las campañas de odio se detendrán”.

Por último, también dirigiéndose al mandatario estatal de Zacatecas, le exhorta: “si tanto me quieres fuera de la reelección, dímelo de frente y me bajo de la contienda, pero no te metas con mi familia, ellos son sagrados”.

Esta reacción de la senadora viene luego de que se hiciera público un audio de una presunta víctima de acoso sexual, agredida supuestamente por Salvador Luévano Cantú, hermano de la legisladora zacatecana.