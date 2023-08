Sin pruebas, víctimas son criminalizadas en Oaxaca: activistas

Por: La Jornada •

Oaxaca, Oax. A casi nueve meses de que el morenista Salomón Jara Cruz rindió protesta como gobernador del estado, los crímenes de alto impacto se han extendido a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño; no obstante, su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, considera que 42.09 por ciento de los homicidios dolosos cometidos de enero a junio, obedece a actores, hombres y mujeres, que han participado o lo hacen en el comercio de drogas , concepto que los sectores empresarial y organizaciones sociales y de derechos humanos han criticado debido a que criminaliza a las víctimas.

El coordinador de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca, Isaac Torres Carmona, señaló que declaraciones como éstas, en las que no se aportan datos de prueba, ponen en evidencia el fracaso de las instituciones de procuración e impartición de justicia y también de las encargadas de garantizar la seguridad pública , pero, además, es una muestra de que la violencia está desbordada en el estado .

Apuntó que estos son casos demasiado alarmantes, pues las víctimas están siendo criminalizadassin más, es un nivel de irresponsabilidad terrible decir que las personas han sido asesinadas por el crimen organizado sin que haya un correlato, sin que haya pruebas, sin que las instancias de procuración e impartición de justicia presenten los datos que lo corroboren y evidentemente criminaliza a las víctimas .

El defensor destacó que, desde una visión de derechos humanos, las fallas en el sistema de seguridad y procuración de justicia atentan contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y el derecho de los ciudadanos a que se les proporcione seguridad pública.

En tanto, el coordinador estatal del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), Octavio de Jesús Díaz cuestionó que el gobierno de Salomón Jara siga quedando a deber en materia de seguridad a los oaxaqueños, pues tan sólo en la zona triqui dijo que de enero a la fecha han sido asesinadas más de 10 militantes de dicha organización.

Lo más preocupante, añadió, es que al día de hoy no se ha realizado ninguna detención, pese a que algunos de los sobrevivientes a los ataques han señalado de forma directa a quienes participaron en las emboscadas.

Al respecto, De Jesús Díaz refirió que no ha dado resultados la Fiscalía General del Estado (FGE)cuyo titular, Bernardo Rodríguez Alamilla, fue electo a propuesta de Jara Cruz. Incluso en repetidas ocasiones han sostenido mesas de trabajo en las que sólo se limitan a decirles que están trabajando, pero esa supuesta labor no se ve reflejada en justicia.

Indicó que en esas mesas en las que ha participado el gobernador y otros funcionarios de su gabinete, se han solicitado operativos en las carreteras de esta zona ubicada en la región de la Mixteca, pero por desgracia esto no se ha realizado, lo que ha permitido que los ataques continúen, sin que nadie los detenga; y es que las autoridades están enteradas de cuál es la zona de mayor peligro y en la que suelen ocurrir las emboscadas, pero ni el gobierno municipal, el estatal o el federal (los tres de Morena) han hecho algo , dijo.

El dirigente señaló principalmente al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García, y al fiscal Rodríguez Alamilla, de no estar cumpliendo con el encargo que se les encomendó; pareciera que no tienen una estrategia clara, que carecen de un plan auténtico para prevenir e implementar una estrategia de seguridad real para todos los oaxaqueños , pues consideró que los homicidios dolosos van en aumento.

Carpetas de investigación están mal integradas

En cuanto a la fiscalía, acusó que muchas carpetas de investigación que se abren están mal integradas, lo que permite que en la mayoría de expedientes los detenidos sean puestos en libertad; esto, dijo, pensando en que las carpetas no estén mal integradas adrede y los agentes del Ministerio Público o policías se presten al moche .

La empresaria Esther Merino Vadiola refirió que se ha notado un crecimiento de la delincuencia en el estado, las estadísticas hablan por sí solas y es verdad, todos los días nos damos cuentas de los homicidios que se cometen en todas partes, incluido el centro histórico de la capital del estado, lo que calificó de gravedad, toda vez que Oaxaca era conocida como una de las entidades más seguras.

Afirmó que esta violencia no es algo nuevo, sino consecuencia de lo que se vive en el resto del país y que grupos busquen migrar a otros sitios, en este caso al estado de Oaxaca que es tierra fértil. Por desgracia estos delitos han ido en aumento, incluidos los feminicidios, lo que es alarmante .

Lo anterior, aunado a que al menos en su caso, aseguró que llega a recibir de tres a cuatro llamadas de extorsión. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio se recibieron en la entidad 65 denuncias, sin embargo, la empresaria considera que muchas de las víctimas deciden no denunciar.

Merino Vadiola señaló también que desafortunadamente en Oaxaca por la falta de empleo e inversión hay una gran cantidad de personas sin trabajo, por lo que empiezan a robar, pues se vuelve más fácil delinquir que conseguir un empleo formal y más si no está bien pagado , esto se conjuga, dijo, con la labor policiaca que si bien existen muy buenos agentes en las distintas corporaciones, la mayoría recibe sueldos raquíticos y les hacen falta más capacitaciones.

Expuso la empresaria que la seguridad pública tiene muchas vertientes, pues algo tan sencillo como la falta de alumbrado público incide en la comisión de delitos, pues si no lo hay expone más a los transeúntes o comerciantes, desgraciadamente existen muchas zonas en las que no la hay, pese a que es una responsabilidad de las autoridades municipales proveerlo y, aun así no lo hacen.

El presidente del Observatorio Oaxaqueño del Delito, Ernesto Gutiérrez Jiménez criticó los dichos de Jesús Romero quien mencionó que casi la mitad de los homicidios dolosos eran contra personas que participaban en el comercio de drogas, pues la víctima, venga de donde venga, o con los vínculos que sean, de todas formas es una víctima y eso se tiene que considerar .

La situación de inseguridad afecta a los empresarios

Refirió que la situación de inseguridad afecta a los empresarios, primero porque tienen que realizar inversiones en esta materia, contratar personal o colocar cámaras de vigilancia, sistemas, pero, además, entre más inseguridad hay, se inhibe al comercio, inhibe a los compradores, reduce los horarios, mantiene un clima de intranquilidad y eso hace que la gente se limite en sus salidas y en sus momentos de recreación y cuando esto ocurre dejan de gastar .

Subrayó que en Oaxaca, una entidad que vive del turismo, la falta de seguridad y el incremento en delitos de alto impacto provocan que los turistas nacionales y/o extranjeros busquen otras opciones y ya no visiten la entidad, por lo que resaltó la importancia de mejorar este sector, no sólo para los visitantes, sino también para quienes viven en Oaxaca, pues finalmente son ellos quienes más sufren por la situación.

Gutiérrez Jiménez informó que según el observatorio que encabeza, antes se tenían identificadas como las zonas más peligrosas las regiones de la Cuenca del Papaloapan y su colindancia con Veracruz, el Istmo de Tehuantepec y la Costa y su cercanía con el estado de Guerrero; no obstante, esto ha cambiado, pues los crímenes de alto impacto ya son una triste realidad en todo el territorio oaxaqueño.