Llegamos hambre.

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Editorial Gualdreño 586

Juan Rafael Coronel Rivera nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1961. Es poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador del arte, curador, etnólogo y editor. La vida de Juan ha estado en contacto siempre con el arte y con la belleza, de ahí que, de manera natural y para fortuna nuestra, se dedique a los temas anteriormente mencionados. Muy joven, cuando apenas tenía 19 años realizó su primera encomienda como asesor etnográfico en la muestra Máscaras de México, en 1980; ése sería el inicio de una larga y fructífera carrera en el ámbito de la curaduría, pues a la fecha ha realizado, como curador independiente, más de 100 exposiciones relacionadas con la antropología, la etnografía y las artes plásticas mexicanas.

Su familia paterna es originaria de Zacatecas; su abuela nació en Jerez, su abuelo en Zacatecas, igual que su padre y sus tíos. Pedro y Rafael -su padre- heredaron a su tierra dos portentosas colecciones de arte que actualmente se exhiben en los museos que llevan su nombre. Rafael estuvo siempre más inclinado a coleccionar arte popular, de ahí que el contacto que tuvo Juan con las máscaras, los títeres y los objetos ceremoniales de distintas partes del país, necesariamente contribuyó a la creación de un imaginario sin igual en el entorno familiar; desde su infancia, además, fue testigo de distintos procesos creativos artísticos, lo que fue acrecentando su interés por la imagen, por lo que se capta en primera intención con una cámara y que re-descubre lo no visto en la cotidianidad.

Su desarrollo profesional como fotógrafo ha sido más que acertado; agudeza, sensibilidad, y perspicacia absoluta son la constante en sus tomas registradas en exposiciones, catálogos y libros como Rituales atmósferas (2000) y Ce Acatl: Cuando las piedras hablaron (2005), y La Plaga. Un análisis visual alrededor del turismo (2019) y el más reciente de su exposición Mentiras. Paisajes tentativos (2023) dan cuenta de ello.

Juan Rafael Coronel ha forjado, además, un connubio muy particular entre la fotografía y la poesía; porque con la fotografía hace poesía y con ésta, nos regala imágenes poderosas. Decía Federico García Lorca que “Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio”, y yo recurro a esta frase para referirme a lo que hace Juan con las palabras en éste su nuevo libro Llegamos, hambre, editado por Talamontes Editores, y en donde, sin artificio alguno nos devela su mirada del mundo y del hambre, y donde nos dice

“Tus hambres,

el estrés donde te miras desplazado, por otro santo más santo,

por otro dios más dios.

Cada uno de nosotros, desobediente, es dios.

Te timbran trashumante,

y la harina de cada puerto donde encallas te huella,

y amasan las olas los guijarros

de tus ansias.

Sé que son Ladinos tus magias,

lo que hierve en tus escrituras,

son las migas de tus deseos incumplidos”.

Cito este fragmento de uno de sus poemas sólo para dar una idea de lo que el lector podrá encontrar en su más reciente libro y al que le tiene una estima especial. No es el primero, pero sí el más maduro de ellos, el que más le gusta, el que es “más él”, de acuerdo con sus propias palabras. Juan habla del hambre en el sentido más amplio del término, de aquello que sentimos ante la falta de provisiones y que no se refiere sólo a lo que alimenta el cuerpo. Comparto otro de sus poemas:

“Pido un carajillo, entre los tiempos

–un siglo frente a mí, un siglo a mis espaldas–,

no me fío del espacio que me has dado, por eso lo ninguneo.

Y tu sangre, vino

bebida y camino.

Soy la cirrosis de tus rezos.

Llegamos hambre.

Recuerdo:

mi madre

me tiene secuestrado con su muerte”.

El libro se presentó el domingo 20 de agosto en la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2023 en Plaza de Armas y fue comentado por el poeta Raúl García Rodríguez. Usted puede adquirirlo directamente en la página de Talamontes Editores,[i] se lo recomiendo ampliamente.

