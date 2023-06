Sacude al gremio universitario la muerte del historiador Édgar Hurtado Hernández

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Si no te das a entender, confúndelos”, dijo Édgar Hurtado desde el frente del salón en su materia de Historia de México-Siglo XX, allá por 2005. Arrancó sonrisas del alumnado de la Licenciatura en Historia entre los que me encontraba yo. Jamás olvidé la frase chistosa y cada que es necesario sacarla de la chistera la hago con singular alegría. Filosofía de vida. Mucho tiempo después, ese profesor y su familia se convirtieron en queridos amigos y entendí que ese tipo de chispazos eran parte fundamental en su forma de ser, el humor como armadura para enfrentar la vida; la broma para demostrar la importancia que le daba a las personas.

Pero hay de bromas a bromas, Dr. Hurtado, pues si el domingo apenas se regocijaban sus conocidos porque se le reconocería con la Medalla al Mérito de Investigación Histórica de la Revolución Mexicana 2023, el próximo 23 de junio en el cerro de La Bufa, ahora nos sale con que usted verá su homenaje de lejitos. Si no se iba a dar a entender, ¿para qué nos confunde?

La noticia de la muerte del historiador Édgar Hurtado Hernández sacudió al gremio universitario ayer por la tarde, y con ello, el destino se manifestó como es: complejo y caprichoso. Quien dio a conocer el fallecimiento fue su compañera de vida, la también historiadora Mariana Terán Fuentes y lo hizo a su más puro estilo y desde su perfil de Facebook:

“Lo de menos fue aprender contigo a ver el otro lado de la luna; aprendimos a formar dos hijos estupendos, Héctor y Édgar, a conocer el límite de la ternura en el Viejo, comprender la vida desde una esquina, ya fuese en el café Catedral de Aguascalientes o en la nevería Acrópolis de Zacatecas. Fuimos capaces de conjugar todos los verbos. Qué decir del verbo amar, otro tanto del verbo luchar contra las terribles fuerzas del malvado Zorg. Tus tibias están listas para defendernos del mal. Ahora me pregunto cuántos cafés nos tomamos, cuántas conversaciones, temas, conclusiones y ser incapaces, al mismo tiempo, de concluir nada … Así que, mi amado Cuerpecito, ‘Espérame en el cielo, corazón…’”, escribió.

A las sentidas palabras se su esposa, se le unieron también las de su hijo Héctor, estudiante de Letras en la Máxima Casa de Estudios, donde sus padres han formado un sinfín de generaciones. “Las noches en tu casa eran largas jugando dominó, siempre quise ganarte, pero nunca pude porque pues te sabías cada ficha que iba a poner en la mesa, pero esas noches platicábamos de diversos temas, el agua, la revolución, la literatura, la política, los toros, etc. en donde siempre me dabas una cátedra. Tu tema siempre fue el agua y ahora nos dices que has encontrado un arroyo en donde te estás yendo, dices que tus huesos están rompiéndose, pero el agua en la que vas te llevará al paraíso, donde podrás estar con tu gente”, escribió su hijo.

También, la directora del suplemento cultural de La Jornada Zacatecas, “La Gualdra”, Jánea Estrada Lazarín, comunicó la noticia: “Édgar Hurtado Hernández (31 de julio 1964-20 de junio 2023). El querido Cuerpecito acaba de fallecer, en paz, rodeado de su familia, enfrentando la muerte con cordura y tranquilidad, dejó de respirar hace unos minutos”.

Días atrás, Édgar Hurtado Hernández había aparecido en la portada de dicho suplemento en una foto en tonos sepias, en la que el encuadre se enfoca en su rostro pensativo mientras en profundidad de campo la máquina de un tren se asoma. El motivo es que era merecedor de la Medalla al Mérito de Investigación Histórica de la Revolución Mexicana 2023, un tema que le apasionó y en el que fue forjando una carrera como investigador, sólida, que deja un legado importante para la historiografía del terruño.