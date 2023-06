Reconoce Adán Augusto a migrantes como “los que construyen dos países”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Adán Augusto dejó plantada a la prensa zacatecana en su primer evento público como aspirante de Morena a la candidatura por la presidencia del país. La agenda marcaba que a las 10:45 horas, en un céntrico hotel, ofrecería una conferencia que nunca sucedió, pues mientras los minutos pasaban sin detenerse, y a los integrantes de los medios de comunicación se les surtía de fruta, jugo, pan, café y hasta tacos, la demora del tabasqueño calentó más que el sol, hasta que en un arrebato de dignidad, quienes estaban ahí para interrogar al político decidieron abandonar el lugar, pero reportero sin suerte no es reportero, reza el dicho, porque estaba arribando a Plaza de Armas el personaje esperado en ese momento.

- Publicidad -

Bajo un sol inclemente, y con el termómetro estacionado en 30 grados Centígrados, el aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, arribó a la plancha pasado el mediodía de este martes 20 de junio y lo hizo entre apretones y empujones de la prensa, aplaudidores y palmeadores de espalda. En el templete, la banda Rancho Grande, oriunda de Fresnillo, amenizaba la llegada con las notas de la Marcha de Zacatecas.

Un manto de sombrillas blancas cubría la plaza. Bajo éstas, mujeres con niños en brazos, adultos mayores y pocos entusiastas se escondían del rencor de los rayos del sol. Zacatecas es azotada por una onda de calor que ha elevado el termómetro hasta cifras no acostumbradas en este territorio, pero parece que poco importó para los organizadores del evento, pues la realidad del mundo de los destapes se encuentra alterada.

Con un discurso más efusivo que claro, Adán Augusto López Hernández refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador le permitió dejar el cargo de secretario de Gobernación para salir al país a construir, con toda la gente, la defensa de la transformación del país. Y en este segundo día de actividades, de los 70 que tendrán para lograr convencer a la militancia, tocó a Zacatecas, luego de iniciar en varios puntos del estado de Jalisco, donde reconoció la falta de impulso al turismo y la carencia de algunas colonias populares, en lo que a servicios básicos de refiere. Además de comprometerse con la comunidad estudiantil y las universidades públicas.

Para el caso de Zacatecas, el tabasqueño reconoció, primeramente, a los migrantes “los que construyen dos países”, dijo, y por los que el Movimiento Regeneración Nacional está profundamente orgulloso. “Decirles que cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, cuando quieran regresar a México, vamos generando las condiciones para que haya empleo para el desarrollo de Zacatecas, que es un estado donde hay mucha tradición migrante, pero no por gusto, se fueron por necesidad, porque tantos gobiernos neoliberales nunca voltearon a ver al pueblo de México”, dijo.

De igual forma, Hernández López reconoció que aún hay un compromiso pendiente con Zacatecas y que trabajarán unidos para vencer la inseguridad que hay en el estado; además, aseguró que generará condiciones de igualdad entre todas y todos. “A eso quisimos venir esta fresca mañana, donde el sol zacatecano brilla, pero por ustedes. Yo me siento como en Tabasco, me siento como en mi casa”, dijo mientras el público presente buscaba abanicarse con lo que fuera posible.

Y aprovechando la presencia de Wixárika que no lo era, el aspirante morenista señaló que la presencia de “nuestros hermanos Huicholes” obliga a que se siga trabajando y construyendo la unidad para que la Cuarta Transformación continúe por todo el país. “Hay siempre los que se creen dueños del país y que han venido perdiendo los privilegios, pero hoy son iguales; se acabaron los oligarcas, pero todavía ese dinosaurio tira sus últimas patadas. A mí no me molesta lo de que Televisa no me saque en sus programas, que no me saquen en sus noticieros, pero que tampoco me saquen en sus telenovelas. Aquí le decimos: ´si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa’”.

También frente a los zacatecanos, Adán Augusto López Hernández ratificó que el lunes envió a la dirigencia nacional de Morena una carta en la que advierte que no aceptará el financiamiento público de 5 millones de pesos para los 70 días del proceso interno. “No lo voy a aceptar porque esto nosotros lo aprendimos junto a Andrés Manuel López Obrador cuando caminábamos por todo el país. Cuando fundamos Morena no había viáticos ni para Andrés Manuel ni para quienes caminábamos al lado de él porque fue el pueblo el que construyó y quiso llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y no fue el dinero”.

En ese sentido, precisó que los recursos públicos que estaban destinados para su campaña interna fueron mejor entregados a pueblos de Guerrero y Veracruz para la remodelación de los Centros de Salud; mientras tanto, él seguirá recorriendo el país financiando sus recorridos, de lo que dará cuenta mediante un informe pormenorizado semanalmente. Al menos, quienes estaban presentes, supieron que, en Jalisco, el aspirante a la candidatura comió con 75 pesos: 65 de una torta ahogada y 10 pesos más por un taco dorado de papa.

Finalmente, aseguró a los zacatecanos que no les fallará y de su parte siempre habrá compromiso y lealtad con el proyecto de Nación que ha emprendido el presidente de la República y que está transformando a México. Y, en ese sentido, dijo que el piso parejo que a él le interesa será el de la gente, que no falte hasta en el último rincón del país la atención a nadie. “Es ese el piso parejo que pedimos, el de la igualdad para todos, el de la fraternidad” porque con esto, remató, se estaría honrando el legado de López Obrador de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Luego de concluir y atravesar, nuevamente entre aventones, una valla humana en la que destacaron algunos rostros en busca de un acercamiento, como el del ex diputado Samuel Herrera o Heladio Verver, quien olvidando su diatriba hacia Morena de hace dos años, cuando quería ser alcalde de Zacatecas por la “Coalición por Zacatecas”, se hizo presente con su camisa de #AhoraEsAdánAugusto, el aspirante atendió a la prensa en una entrevista fugaz en la que señaló que la oposición, en vez de criticar el proceso de Morena, debería mandar hacer carteles de “Se busca candidato” porque lo que en este partido sobre, dijo, allá no lo tienen.