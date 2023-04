Un poco de sangre

Por: ANDREA GARZA •

Óscar no toma en serio a la literatura, pero hoy en día ¿quién toma en serio a la palabra? Dentro de su obra Sensacional de sangre sobre la banqueta (Editorial Laplace, 2023), retoma el lenguaje popular; no excomulga lo “ñero”, pero tampoco bendice aquello que consideramos “culto”. La pluma de López no se nutre de un simple tintero, sino de la misma vena, de la masacre que riega los adoquines. Nos habla desde la víscera: boca arriba y sin ningún tipo de máscara o mordaza, en función de la fantasía, llega al lector especialmente al joven y sensible.

López nos deja en bandeja de plata un pedazo de carne al alcance de cualquier hocico —el texto como su autor— no se oculta en parnasos idílicos. La literatura, bien nos muestra Óscar, es carne, y por fuerza no debe haber ningún desperdicio. Su escritura es divertida e incómoda, como un trago de lejía; no se conforma con tomar el vaso, tiene que romper la copa y beber los cristales, es menester para que exista una sensacional. La sangre como una protagonista fundamental, como una extensión del sadismo, y a su vez, la daga —o la pluma— penetrante y la palabra magra; intimidad y daño unidos a la estética de la sangre.

El gusto por la sangre nos muestra la otra naturaleza, lo que somos: maestros asesinos y pervertidos. Ese vivir tan insoportable como insulso. Óscar nos ofrece carne y sangre, y no contento con eso, nos deja con ganas de seguir degollando a la razón. La cuestión en la obra de López es, ¿les incomoda el brillo de los intestinos o les encanta fulgor de la plata que los sostiene?

Óscar Édgar López, Sensacional de sangre sobre la banqueta, Editorial Laplace, 2023.

