Gertz violó el debido proceso de Robles, confirma tribunal colegiado

Ciudad de México. La defensa legal de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, violó el debido proceso de la ex funcionaria, “al emitir opiniones sin fundamento jurídico, que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa”.

En una nota informativa, señaló que este jueves se realizó una sesión en la cual los colegiados validaron por unanimindad de votos la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, a través de la cual se concedió la protección de la justicia federal a favor de Robles Berlanga, tras la violación a su derecho humano de presunción de inocencia, por parte del funcionario.

En octubre del año pasado, el juzgado tercero de distrito de amparo le concedió la protección de la justicia federal a Rosario Robles, contra el titular de la FGR, por violar su derecho de presunción de inocencia. En su momento, el impartidor de justicia ordenó que el fiscal “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”.

En agosto de 2020, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, porque el primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.

Incluso los abogados de la ex secretaría de Estado, presentó en un disco compacto el video que comprueba las declaraciones del titular de la FGR cuando acudió a El Colegio de México, por ello en mayo de 2021 se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo quien lo aceptó a trámite, pero después declinó competencia y turnó el caso al juzgado tercero.

Rosario Robles permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.