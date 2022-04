Pide AMLO que ejidatarios vayan en su nombre a diálogo sobre Tren Maya

Al garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene capacidad para abastecer a todas las empresas que utilizaron y promovieron el auto abasto de energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró el llamado a los dueños de esas empresas, para que sin abogados leguleyos que los engañen prometiéndoles amparos contra la Ley Eléctrica, se sienten a resolver la situación y se logren acuerdos graduales.

En otra larga conferencia matutina en Palacio Nacional anunció que para el diálogo con los grupos que se oponen a la construcción del Tren Maya, “voy a proponer como mis representantes a los habitantes del ejido Jacinto Pat, les voy a mandar una carta para ver si quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas reales o falsos, y que sean los mismos campesinos”.

—¿Pero no iría usted de este encuentro?

—No porque ellos tienen un propósito político o politiquero, porque política es un noble oficio entonces no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, y esos los famosos, aquí los atendemos yo hablo con ellos, pero imagínese atender a todos los del grupo de (Héctor) Aguilar Camín o a todo el grupo de (Enrique) Krauze, ¿cuándo los voy a convencer? entonces no. Sí son estos que salieron que fueron 20, a esos 20 yo les platico aquí. Cuando ellos quieran pueden venir. Y también hay que cuidar la investidura, sería una reunión con ellos, ahí si no podría estar ustedes, y después que ellos les declaren porque yo tengo que defender el proyecto de transformación no me puedo exponer, porque además están muy enojados, mucho muy enojados inventando cosas.

Por otra parte, al llamar a los empresarios que resultaron beneficiados por la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y ahora con la Ley Eléctrica deberán asumir el costo real de la energía que consuman, subrayó, “vamos a hablar con los de arriba, para decirles cómo vamos a quedar porque: `si vieras la ley, te tengo que denunciar penalmente, porque si no te denuncio me convierto yo en encubridor, porque la Constitución y las leyes claras, ya no admite ninguna interpretación’.

“Entonces yo no voy a ser encubridor ni cómplice de nadie, entonces, pero también no quiero mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar convencer, no imponer y buscar una salida que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a los consumidores. Vamos a buscar una salida.

“Y decir que sí, la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad, esto es importante, para abastecer de electricidad a todas esas empresas, y otro asunto, adelanto no van a haber aumentos arbitrarios en tarifas para estas empresas, que utilizaban este mecanismo ilegal (auto abasto) que nos vamos a poner de acuerdo para ir normalizando la situación, pero que dejemos regularizado este asunto tan importante que se entienda, que a todos nos conviene tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte, porque si no nos pasaría lo que está sucediendo en otros países, y quien pierde, pues el consumidor”.