Ignoraba AMLO que Julio Scherer puso recursos en paraísos fiscales

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tenía conocimiento de que su ex consejero jurídico, Julio Scherer, está en la lista de personas que enviaron dinero a paraísos fiscales, por lo que él tendrá que aclarar su circunstancia. En cambio, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, sí le hizo saber su situación antes de divulgarse el reporte coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En la numerosa lista mundial de quienes evade registro de negocios con depósitos offshore se encuentran 3 mil mexicanos, incluidos los antes mencionados, así como el legislador morenista, Armando Guadiana, y la esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

“Hay que hacer una investigación, hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal, ver si se pagaron impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones, son muchos 3 mil”, dijo en la conferencia de prensa matutina que este lunes se realizó en Puebla.

Sin embargo, hizo notar que aunque son 3 mil mexicanos los involucrados en la lista, los medios de comunicación sólo resaltan a los cuatro que de alguna manera están vinculados a su gobierno o partido.

Mencionó que estaba enterado de que sería publicada la investigación – conocida como Papeles de Pandora, precisamente porque lo visitó el secretario Arganis para decirle: “Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron”.

O sea, agregó el presidente López Obrador, “lo transaron, el fondo este, ‘y no sólo a mí sino a varios, y va a salir ese asunto y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA (Ingenieros Civiles Asociados), que nos pagaban con acciones’”.

“Y le pregunté: ¿y cuánto es? ¿de qué tamaño es el asunto?”, a lo cual el secretario de Comunicaciones le dijo que fueron tres millones de pesos, cuando salió de ICA en 1998, y fue defraudado por la empresa de inversiones Stanford Company.

“Entonces no es mucho”, le respondió el mandatario al integrante de su gabinete.

Por ello, indicó López Obrador, hay que esperar a que salga toda la información, ¿qué año se llevaron a cabo estas transferencias en fondos”.

Incluso, en la conferencia de prensa pidió divulgar la conversación por mensaje de teléfono, cuando a través de un “recadito” le preguntó más detalles del tema, con la previsión de que le preguntarían en la mañanera, y es importante aclarar porque Arganis trabaja en el gobierno.

“Ya Julio (Scherer) no trabaja en el gobierno y él tendrá qué aclarar, y en el caso de Guadiana, es legislador, y la esposa del licenciado Bartlett, ella es empresaria y tiene sus recursos, y no es el licenciado Bartlett, aunque al licenciado Barlett no lo ven con buenos ojos los que defienden ahora la reforma energética”.

—¿Recibió información de su ex consejero, de que estaba involucrado en esa lista de estos paraísos fiscales?, se le preguntó.

—No, no tenía conocimiento (de su ex consejero); el único caso que tenía conocimiento es el de Arganis.

—¿Qué opina que su ex consejero jurídico…?

—Pues que el aclare, como todos, como los 3 mil, y que además se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos – porque estoy enterándome que había despachos, bueno hay en todo el mundo, que son los que manejan todo este tráfico de dinero a los llamados paraísos fiscales- y desde luego también fondos financieros.

Entonces, prosiguió el mandatario, que se aclare el origen del dinero, porque hay empresarios, políticos, legisladores de México y de todo el mundo; entonces, que se sepa más, que se informe más; qué bien que esto se está transparentando y que las autoridades actúen si hay delitos qué perseguir.

—¿Que la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen a estas personas, incluido a Julio Scherer, Arganis?

—No sé si les corresponda a los de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero si por ley es una obligación que tienen, una responsabilidad, lo mismo el SAT, la procuraduría fiscal, se tiene que hacer a todos.