Iván Muñoz A.K.A. Ivanko Moses-Lee. Glorioso San Antonio, hazme encontrar que perdido estoy. Collage Digital. 2021.

La Gualdra 484 / Río de palabras

Fuimos dos que se quisieron. Dos que pretendieron desafiar a la matemática y entre los dos sumar tan solo uno. Dos que quisieron caminar por el mismo camino, un pie sobre otro, para no ir uno primero ni otro atrás; caminar parejitos como los soldados en los desfiles que de pronto se ven de reojo y evitan la sonrisa que delate sus amores clandestinos. Fuimos dos como la canción del gorrión y la alondra, como la del par de anillos, como las dos gotas de agua tan iguales y transparentes. Fuimos dos que juramos dar la vida el uno por el otro, llegar hasta el final, hasta la tumba juntos. Fuimos dos que pensaron que juntos podrían cambiar las normativas del mundo, que podían desafiar hasta las leyes de la física y las normas morales. Fuimos dos que pretendimos, que solo pretendimos, pero en realidad no hubo compromiso, no firmamos, no juramos nada, no hicimos ritos ni creamos vínculos que nos ataran para evitar lo que hoy sucede. Fuimos dos; hoy regresamos a ser uno, pero ya cada quien caminando por su rumbo.