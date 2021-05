Debaten candidatos a la gubernatura; no asistió David Monreal Ávila

Ocho candidatos y candidatas a la gubernatura acudieron al debate organizado por Coparmex ■ FOTO: FACEBOOK

Este viernes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) organizó un debate con la participación de todos los candidatos a la gubernatura, excepto de David Monreal Ávila, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. Durante el evento, destacaron propuestas sobre educación, inseguridad y desarrollo económico.

Ana María Romo Fonseca, candidata de Movimiento Ciudadano, destacó su trayectoria académica y en la función pública, úes cuenta con cinco maestrías, varios doctorados y experiencia en el sector público.

Propuso la creación del Instituto Educativo del Emprendimiento, el cual tendrá el objetivo de desarrollar proyectos productivos y con ello impulsar la productividad y el desarrollo económico en Zacatecas.

También señaló que la economía en la entidad depende, en 80 por ciento, de las pequeñas empresas, por lo que se comprometió a promover programas para empresas familiares, a la vez de atraer grandes empresas nacionales e internacionales

Respecto al sistema educativo, dijo que se debe reconvertir la educación de acuerdo con la oferta laboral que hay en el estado, de manera que se disminuyan los indicadores de desempleo.

La candidata de Fuerza por México, Miriam García, aseguró que su propuesta política se sustenta en una estrategia transversal de inclusión a las personas con discapacidad, además de fortalecer la alianza con migrantes, apoyar al talento deportivo, incluido el paralímpico y especial, así como respaldar a emprendedores con apoyos productivos, sin detallar de qué manera lo hará en cada uno de los temas.

En respuesta a cuestionamientos de sus propuestas en materia educativa, García se pronunció por impulsar las nuevas tecnologías y fomentar en las universidades públicas nuevas carreras y hacerlas más visionarias.

Miriam García aprovechó para asegurar que no soy títere de nadie, sino, por el contrario, es víctima “de los malos políticos de Zacatecas”, por ello llamó a “desenmascarar a los políticos falsos” y pidió no dejar el futuro de Zacatecas a personajes como Claudia Anaya que “vive en burbuja de egoísmos y no ha podido dar respuesta de sus actos de corrupción”.

Fernanda Salomé Perera Trejo, candidata del partido Redes Sociales Progresistas, manifestó que su propósito es impulsar un gobierno que realice acciones de bienestar para los grupos vulnerables y contra la discriminación, ya que ella misma lo ha padecido por su origen humilde y por su preferencia sexual

Respecto a las políticas públicas para garantizar la sustentabilidad de la educación superior, propuso que se retiren recursos al sistema político y que se destinen a las universidades con problemas financieros. No obstante, manifestó la necesidad de que estas transparenten el ejercicio de los recursos.

Asimismo, indicó que la educación es la base para una mejor sociedad y por lo tanto plantea que todos los sectores sociales puedan tener acceso; para ello, planteó el otorgamiento de más becas y apoyos para los jóvenes para transporte y alimentación.

La candidata del Partido Encuentro Social (PES), María Guadalupe Medina Padilla, se presentó como una zacatecana pro-vida, “defensora de la familia”, por lo que dijo, su gobierno será promotor de los derechos humanos.

Medina fue cuestionada sobre sus propuestas en materia económica, al respecto, respondió, sin detallar cuáles ni cómo, que implementará un plan de contingencia y emergencia para atender la pérdida de empleos. Además, dijo que habrá acercamiento con los científicos e investigadores para “encontrar soluciones”. También ofreció dotar de medicamentos a todos los rincones del estado en sus primeros 100 días de gobierno.

Claudia Anaya Mota, candidata de la coalición Va por Zacatecas, calificó como inaceptable que existan pactos entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, por lo que señaló que se debe sancionar la corrupción en todas sus formas.

En ese sentido, dijo que el Gobierno del Estado debe estar encabezado por una persona con la personalidad para sostener pactos con la sociedad y no con los grupos delincuenciales, como ha ocurrido.

Desde su perspectiva, la inseguridad debe atenderse mediante políticas de prevención del delito y atención de las adicciones y, entonces, se requiere de un modelo de prevención de la violencia que permita la no repetición de patrones culturales que prevalecen al interior de los hogares.

Asimismo, dijo que desde la educación inicial se debe hablar de respeto a la legalidad y cultura cívica, es decir, debe haber una formación desde pequeños, en las escuelas y en las familias, para que se reconstituya el tejido social.

Javier Valadez Becerra, candidato del Partido del Pueblo, se identificó como un candidato con una propuesta política alternativa que quiere un Zacatecas con instituciones fuertes que superen “las ocurrencias” de cualquier gobernante.

Se le preguntó sobre su propuesta para que Zacatecas pueda obtener mayores ingresos, a lo que Valadez respondió que incidirá en promover una política recaudatoria que grave la ganancia y la riqueza, no el trabajo, toda vez que la actual está atrasada y no genera estímulo ni apoya la competitividad.

En ese sentido, se pronunció por no más impuestos a la nómina y a la infraestructura, ya que, consideró, el problema no es la recaudación sino la acumulación de riqueza y se debe y se debe fomentar un Zacatecas más competitivo. Además, dijo que buscará dignificar los salarios de docentes e investigadores ya que tienen salarios precarizados que no ganan lo que merecen.

Por su parte, Bibiana Lizardo, candidata del Partido Movimiento Dignidad, lamentó la ausencia de David Monreal en el debate, ya que se trataba de un ejercicio para intercambiar propuestas de gobierno, pero contrario a ello “le ganó la soberbia”.

Refirió que Movimiento Dignidad es un partido local que como consecuencia del hartazgo de la gente hacia la clase política que siempre está en el poder y de la lucha de los sectores vulnerables como las mujeres.

Señaló que, mientras haya inseguridad y violencia, Zacatecas no será atractivo para la inversión, por lo que se deben promover acciones que permitan garantizar un ambiente de paz y así desarrollar proyectos productivos estables,

Además, para incentivar y desarrollar la economía local, consideró que es importante promover el consumo de productos y servicios locales, lo que mejoraría las condiciones de la entidad en todos los aspectos.

Por último, Flavio Campos Miramontes, candidato de Paz para desarrollar Zacatecas (PAZ), se asumió con un hombre de izquierda, cuya trayectoria en la vida pública evidencia que no hay alguna situación que reclamarle, por el contrario, dijo, tiene un trabajo en la vida pública con resultados que se pueden revisar.

En particular, amplió su propuesta en materia de seguridad. Ante la ruptura del tejido social y la pérdida de confianza en la sociedad, planteó la construcción estrategias de participación social en las que haya el autocuidado entre los vecinos y por ende se propicie la confianza ciudadana, para ello, incentivaría el andamiaje legal para dar potestades de actuación a la ciudadanía en ciertas situaciones.

Campos indicó que no es partidario de únicamente apostarle a las fuerzas policiales ya que esa estrategia no ha dado resultados y, por ende, insistió en la organización de la comunidad mediante la confianza y el autocuidado.

También se pronunció por transformar la cultura democrática de Zacatecas para que en los procesos electorales no se les dé un centavo a los partidos, sino que se hagan nueve debates para que ciudadanía pueda tomar mejores decisiones y no sea el dinero el que inicia en el voto.