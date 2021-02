Retoma AMLO actividades en CDMX, Edomex y Oaxaca esta semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 8 de febrero de 2021. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México. Luego de regresar a sus actividades y encabezar de nuevo la conferencia de prensa matutina tras dos semanas de ausencia mientras se recuperaba de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy que esta semana acudirá a actos en la Ciudad de México, el Aeropuerto Felipe Ángeles y en Oaxaca.

Además, al subrayar que en México no hay autoritarismo, por lo que el uso de cubrebocas es voluntario, indicó que mantiene recomendaciones como la sana distancia, pero no usará cubrebocas. Este lunes, durante su conferencia en Palacio Nacional, adelantó que esta semana acudirá a la ceremonia de la Marcha de la Lealtad, así como a la inauguración de la base área militar en el Aeropuerto Felipe Ángeles. El fin de semana “vamos a estar en gira hacia Oaxaca porque el domingo, el día 14 de febrero, iniciamos conmemoraciones por los 200 años de la independencia nacional en Cuilápam, donde asesinaron a Vicente Guerrero”.

A la par, expuso que deben continuar todos los programas de Bienestar y los apoyos a la gente humilde, ya que gracias a ellos se pudo afrontar de mejor forma la crisis económica.

El presidente fue cuestionado sobre una posible indicación para el uso de cubrebocas en sus actividades, ante lo cual expresó que “en México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir. Todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad. En México no ha habido toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es decisión de cada persona”. Lo que se ha recomendado, explicó, es la sana distancia y no hacer actos masivos, así como cuidarse incluso de reuniones familiares.

—¿Usted va a usar el cubrebocas? –se le cuestionó.

—No, no. Ahora, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio -respondió. El jefe del Ejecutivo sostuvo que se debe buscar una mejor distribución de las vacunas ya que sólo 70 países en el mundo tienen acceso a los distintos tipos de biológicos y hay países en América Latina que no cuentan con ello, y reiteró que llegarán los antídotos a México.