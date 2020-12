Consejo Universitario de la BUAZ autoriza que las votaciones se hagan de manera virtual

Instalaciones del Campus BUAZ Siglo 21 ■ foto: la jornada zacatecas

Se prevé que el periodo de registro, campañas y elección se realice en el mes de febrero

Exhortan a autoridades a que la plataforma que se use se certifique por organismos externos

Solicita docente se dé un pronunciamiento de la discusión y análisis responsable del tema

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) aprobó, por mayoría, que el proceso para elegir rector, directores de unidades académicas, coordinadores de área y consejeros en todos sus niveles, se lleve a cabo de manera virtual, a través de una plataforma de software.

Se prevé que el periodo de registro, campañas y elección se realice en el mes de febrero próximo, aunque los asistentes exhortaron a las autoridades universitarias a que la plataforma que se utilice se certifique por organismos externos a la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los cuales pudieran ser el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Autorizan a la Comisión Electoral para implementar un mecanismo de voto electrónico

Rubén Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad, expuso que, durante la pandemia, las decisiones y medidas que se han tomado en las instituciones han sido con el interés de privilegiar y preservar la salud de los docentes, administrativos y estudiantes.

En ese contexto, se autorizó a la Comisión Electoral para que, bajo los principios de legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, autonomía y transparencia, implemente un mecanismo de voto electrónico.

Recordó que, en julio pasado, el Consejo acordó la permanencia de las autoridades colegiadas en sus cargos debido a la contingencia sanitaria y en ese momento se definió que había que esperar a que concluyera la pandemia. Sin embargo, “ahora nos obliga, por temas administrativos y jurídicos, a hacer un esfuerzo, anteponiendo la salud de todos los universitarios”.

En ese contexto, la Presidencia Colegiada del Consejo analizó la situación y derivó en un dictamen que acuerda la realización del proceso electoral de manera virtual; se aprueba la ruta electoral para realizar el proceso ordinario en febrero y se aprueba actualizar la fecha para la publicación de la convocatoria.

Asimismo, se aprobó que la Comisión Electoral de la BUAZ implemente un mecanismo de voto electrónico, además de que se aprobó el padrón electoral preliminar para su publicación y discusión.

Al respecto, Marco Torres Inguanzo manifestó la necesidad de legitimar el proceso que se plantea llevar a cabo de manera virtual, y para ello es necesario certificar el mecanismo ante instancias externas.

Sugieren que el mecanismo de elección sea certificado ante el INE o la UNAM

“Esto es importante porque con el tema de las redes sociales y las opiniones, se puede presentar un proceso de duda sobre la legalidad y eso puede afectar la legitimidad de nuestro procedimiento y es necesario cuidarlo”, dijo.

Asimismo, propuso que, para que el procedimiento sea seguro, el mecanismo de elección sea certificado ante el INE o la UNAM, ya que se trata de un procedimiento innovador que nunca se ha hecho y por lo tanto “hay dudas razonables sobre su confiabilidad. Si tenemos una certificación del mecanismo, eso da confianza a todos los universitarios”.

Al respecto, Ibarra Reyes manifestó que sí se considera realizar ese procedimiento y, además de certificarse, se plantea que también sea auditada por organismos externos, en especial el INE, además de pares académicos de otras instituciones.

Explicó que, para ello, la Comisión Electoral deberá presentar el dictamen de una auditoría emitido por alguna institución en el que se realice la evaluación de cada una de las etapas del sistema de voto electrónico por Internet, enfatizando en su funcionalidad y seguridad en el procesamiento de la información y en la generación de resultados conforme a lo establecido en la normatividad universitaria.

Por su parte, Silvana Figueroa, de la Unidad Académica de Ciencia Política, manifestó que esa propuesta “me causa mucho conflicto. Una de las mayores cosas que tuvimos en cuenta cuando se tomó el acuerdo de prorrogar, fue no realizar las elecciones hasta que hubiera condiciones sanitarias, pero ahora estamos en un punto álgido”.

“Entiendo que eso se puede superar con el voto virtual, pero la cuestión de los registros sí es presencial y entonces me causa conflicto que en toda la pandemia le he dicho a los docentes, alumnos y trabajadores que se queden en casa y ahora decirles que se vayan a registrar me causa un problema moral”, agregó.

Asimismo, el docente Manuel López Barajas solicitó que el Consejo Universitario emita un pronunciamiento la discusión y análisis responsable que se ha llevado a cabo en torno a este tema, “porque en las redes nos ven como peleles y eso no es válido. Somos una institución y nuestra postura es responsable”.

“Me interesa que el Consejo Universitario lo manifieste de esa manera para que no nos vean siempre como que alguien levanta la mano sólo porque le dicen qué hacer. Eso no es justo, creo que tenemos criterio para plantear esto con responsabilidad”, concluyó.