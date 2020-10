Ante la eliminación de fideicomisos, los recursos para ex braceros están garantizados

Imagen de archivo de protesta en ex braceros en la capital de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA

El diputado federal, Óscar Novella, afirma que sólo es un cambio en la administración de lo ingresado a los ahora extintos fideicomisos.

El funcionario asegura que la Secretaría de Gobernación está próxima a impulsar mesas de diálogo y negociación, al ser su responsabilidad manejar la solución a partir de la disolución del fideicomiso.

Detalló además que la interlocución del pago se haría por medio del cargo al presupuesto asignado a la Segob, basado en el padrón del 2019 para entrega de los recursos.

Asimismo, el diputado sostuvo que la verdadera demanda va más allá del mantenimiento del fideicomiso, porque pide el reconocimiento por parte del Estado mexicano del adeudo del fondo generado entre las décadas del 40 y 60.

Aunque los cálculos estiman que el Estado debe pagar alrededor de un millón de pesos a cada ex bracero, están conscientes de que es imposible que se entregue tal cantidad, que en total sumaría más de 5 billones de pesos, sin embargo, se tomará como punto de partida de la futura negociación.

Agregó que hay grupos de braceros que han propuesto esquemas de seguros para compensar el fideicomiso, por lo que se denota diálogo y apertura.

Ahora, en sus palabras, es su turno de gestionar la fecha para el diálogo.

El diputado admitió que se trata de una situación compleja, porque debido a la pandemia se tomaron decisiones necesarias, aunque no a todos les agradaran.

Se inconforman ex braceros

“Andrés Manuel miente”, enfatizan ex braceros, quienes se declaran en contra de la disolución de los fondos destinados al sector, porque aseguran que en el Presupuesto de Egresos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no está contemplado ni un solo centavo para aportar al pago de la deuda histórica.

Efraín Arteaga, líder de un grupo de ex braceros, declaró que no hay un mecanismo serio o creíble con el que se pretenda compensar el fideicomiso que fue deshecho junto con otros 108 más.

De acuerdo con lo expuesto, sostienen que las autoridades dicen mucho con fines mediáticos, pero en realidad se trata de medias verdades y medias mentiras, o mentiras completas.

Denuncian, además, que lo estipulado en el acuerdo que ocasionó molestia es que los recursos serán destinados para atender la pandemia de Covid-19, sostener los programas sociales del Gobierno Federal y equilibrar la economía, por lo que señalan que “cómo no preocuparse si lo gastarán (el dinero de los fondos) en otras cosas”.

Es especialmente preocupante la situación, afirmaron, considerando que sólo se ha pagado a un 6.7 por ciento de los braceros existentes, mientras que sólo de la última convocatoria están pendientes 28 mil 232 folios de pago que “se quedarán con el papel en la mano” de no hacer algo al respecto.

Acusaron en este sentido al presidente de no sólo mentirles, sino que además los ha traicionado, ya que en campaña prometió resolver la situación del sector señalado, aunque en los dos años que lleva en la administración no ha destinado alguna cantidad del presupuesto para su sostén, y es el mismo caso en el presupuesto del año venidero.

De hecho, aseveraron que el dinero que restaba en el fondo estaba ahí desde el gobierno de Felipe Calderón, pues ni la administración pasada ni la actual invirtieron más, “no le pone ni un centavo, pero sí le quita”, castigaron.

Debido a lo sucedido, los afectados aseguran que muchos están perdiendo la esperanza, porque si deja de existir el fideicomiso se cancela toda posibilidad de una nueva convocatoria, una exigencia de más de 300 mil braceros.

Asimismo, declararon que la lucha no es por un apoyo social de 38 mil pesos, sino que es para que les devuelvan lo que se les retuvo y lo que por derecho les pertenece.

La gravedad de la situación es tal que el caso pudo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, pero se decidió hacer un trato amistoso o conciliación, ya que prefieren solucionar el asunto a la brevedad, debido a la edad de los afectados.

Los ex braceros, pues, exigen dos puntos: en primer lugar, que se instalen una mesa de diálogo y negociación, y dos, construir una solución definitiva y respetar la existencia del fideicomiso, que permitan que cumpla con su objeto social.

De acuerdo con el sector, lo mejor sería resolver los problemas de los fideicomisos, no deshacerlos, equiparando la situación a cuando un hijo se enferma y se trata, no se le da muerte a él y a sus hermanos a modo de prevención.