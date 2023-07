Se manifiestan campesinos para exigir la entrega de fertilizante y semilla de frijol

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que la delegada de los Programas del Bienestar en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, asegurara a La Jornada Zacatecas que aún era tiempo para dispersar, entre los productores, el fertilizante, y que esperaba se hiciera en los próximos días, un contingente de campesinos de los municipios de Fresnillo, Cañitas de Felipe Pescador, Sombrerete y Saín Alto bloqueó la carretera Federal 49, a la altura de una bodega de Sader, en la comunidad de Rancho Grande, para exigir la entrega de este apoyo, así como de la semilla; tras esta presión, y una mesa de diálogo, se les prometió que será entregado en lo que resta de la semana.

El líder de los frijoleros en el estado, Fernando Galván Martínez, contradijo a la delegada y aseguró que ya están fuera de tiempo y desde cuando debió haberse entregado, pues el temporal no espera. “Estamos a la bendición de Dios, la lluvia ya se fue”, lamentó, para añadir que no se los han entregado por negligencia y por no ponerse de acuerdo, además de que Díaz Robles no ha querido firmar los padrones.

“No nos ha atendido ella, se esconde, le tiene miedo a los campesinos”, dijo el líder frijolero a este medio, antes de firmar la minuta de los acuerdos tomados con las autoridades, que se hicieron presentes en el bloqueo que se levantó minutos después de las 14 horas de este martes, en el municipio de Fresnillo, desde donde los productores exigieron la renuncia de la delegada debido también a que no se ha incorporado a cientos de productores al apoyo de diésel y se les retiró el apoyo del Campo para el Bienestar, antes Secampo, a 6 mil productores.

El líder de los productores de frijol advirtió que Zacatecas es zona de desastre debido a la escasez de lluvia en el campo, por eso la exigencia de que se les entregue el fertilizante para fortalecer aquellos cultivos que están en riesgo de perderse si no se les aplica el componente en esta semana, por lo que dijo esperar a que la delegada cumpla con lo declarado a La Jornada Zacatecas.

Tras horas de reunión, confirmó a este medio que las autoridades se comprometieron a entregar, a más tardar el próximo viernes, el componente, y será entre este miércoles y jueves que se emita la convocatoria para que los beneficiaros acudan, pero de no ser así, advirtió que se volverán a manifestar para abrir las bodegas y tomar ellos mismos el fertilizante con el que se beneficiarán 57 mil productores, mismos que se han visto afectados por el retraso.