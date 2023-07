El alto nivel de inseguridad en el estado afecta a todos los sectores: De la Madrid

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En su visita a Zacatecas, el priísta Enrique de la Madrid, aspirante a ser el abanderado del Frente Amplio por México rumbo a la presidencia, se dijo muy preocupado por lo que pasa en Zacatecas, por el «altísimo» nivel de inseguridad, algo que pega en todos los sectores, como el turístico, dijo, por lo que consideró que se debe recuperar la paz porque sin seguridad no hay progreso.

Aseguró que en Zacatecas se nota la ausencia e indolencia del Gobierno estatal, pues se necesita un gobierno que genere empleo y que esté presente para tratar de mediar en el conflicto minero que hay en Peñasquito y «le pega a la gente». «Los gobiernos sí tienen que intervenir y contribuir al desarrollo de su estado y a la paz».

«En fin, los gobiernos buenos sirven y los malos, vaya que estorban, y por lo que oigo malo, éste estorba», dijo, pues los gobiernos se deben de medir con resultados y no por sus buenas intenciones, «porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno y parece que para allá vamos».

En el tenor político de la contienda electoral, refirió que la oposición no anda gastando recursos públicos llenando de espectaculares todo el país, como lo están haciendo los aspirantes de Morena, recurso que, propuso, debería gastarse en medicinas, médicos, hospitales, policías. “Nosotros no estamos utilizando recursos públicos, cosas que ellos sí hacen, pero en general las reglas del juego tienen que ser similares, parejas, pero donde ellos han abusado es en el dispendio de los recursos públicos que son nuestros impuestos”.

Con respecto a sus aspiraciones, aseveró que ha ido avanzando en las preferencias, pues es una persona que trabaja todos los días y que tiene propuestas concretas; que critica, pero que propone. “Soy una persona que no ofende, no confronta, lo cual no quiere decir que no polarizo. Duro con las ideas, suave con las personas; los mexicanos estamos hartos del pleito porque de la violencia verbal a la violencia física hay un paso. Tenemos que regresar a la conciliación, a oírnos, lo que tenemos que construir es un destino común en donde todos quepamos”.

Con respecto al proyecto de nación, Enrique de la Madrid señaló que es una persona que no se casa con un proyecto en particular, sino con fines, y el fin debe ser mejorar la calidad de vida de los mexicanos, aseveró. “El tema es construir ese tipo de oportunidades, por ejemplo, un sistema educativo que te dé una educación pertinente para el mundo de hoy, que te sirva para tener un empleo digno y bien pagado; construir un sistema de salud universal que te atienda por el solo hecho de ser mexicano y mexicana; construir instituciones de seguridad para tener policías, jueces, ministerios públicos bien pagados y equipados”, nada de esto implica un modelo, añadió, son los fines.

“Para lograr esos fines, lo que se requiera: yo creo en el sector privado, desde la miscelánea más pequeña hasta la empresa más grande, pero también creo en un gobierno que genere certeza, cobre impuestos, los invierta en educación, salud y Estado de Derecho. No creo en las divisiones que ya no son oportunas de izquierdas o derechas, liberales, conservadores. Yo creo que de lo que se trata es de construir un México con oportunidades”.

En ese sentido, consideró que él merece ser el abanderado del Frente Amplio porque cree que los mexicanos merecen oportunidades, como el acceso a la educación, que sea la misma para todos; acceso a la salud universal, o si trabajas en el sector público o privado, le toca el IMSS o el ISSSTE; un país seguro para todos. “Y porque yo he sido servidor público y donde he estado he dado resultados y he sido honesto; y la otra, he vivido y competido en el mundo, y necesitamos traer más mundo a México y más México al mundo porque puedo sumar y articular y porque amo a este país por encima del amor propio”, aseguró.

El ex secretario de Turismo, luego de sostener un desayuno con la cúpula priísta en el estado, y atender a comerciantes en el Centro Histórico, tuvo una reunión con aproximadamente 500 militantes en la sede del partido en Zacatecas para después hacer lo mismo con otros sectores en el municipio de Fresnillo y Sombrerete.