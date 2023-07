Confirman autoridades la falta de dispersión de fertilizante a los productores zacatecanos

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que productores del campo zacatecano han denunciado que hasta el momento no se ha entregado, por parte de Gobierno Federal, el fertilizante para este ciclo, la delegada de los Programas del Bienestar en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, confirmó que aún no se ha dispersado debido a que el abasto ha sido intermitente y se necesita un porcentaje mínimo indispensable para hacerlo, no obstante, dijo esperar que en los próximos días inicie la dispersión, pues aún hay tiempo.

“No se ha dispersado el fertilizante para el Bienestar porque el abasto ha sido intermitente y, para garantizar la atención universal de todos nuestros beneficiarios productores del programa de producción, necesitamos un porcentaje mínimo indispensable en todas las bodegas en donde se están almacenando los fertilizantes, y esperamos que en los próximos días ya podamos alcanzar ese porcentaje, que es de 40 por ciento, porque así lo establecieron desde oficinas centrales para poder dar inicio a esta dispersión.

Imagínese usted que arbitrariamente nos pusiéramos a entregar fertilizantes y no tener el abasto correspondiente, nos generaría mayor problemática. Estos días esperamos alcanzar la meta para comenzar la dispersión”, dijo la delegada, en entrevista con medios de comunicación.

Al contrario de lo que han señalado los productores zacatecanos, con respecto al rezago en esta entrega, Díaz Robles aseguró que aún se está a tiempo dicha entrega en cuanto al ciclo agrícola se refiere, pero son cuestiones logísticas que rebasan las capacidades porque el que está encargado de distribuir los fertilizantes es Pemex y a través de desajustes es que se ha venido retrasando la entrega que, se espera, se regularice pronto para dar inicio a la dispersión.

De igual forma, ante la queja de productores sobre la desactualización del padrón de beneficiarios, la delegada aclaró que los padrones están actualizados conforme a las últimas verificaciones que los Servidores de la Nación hicieron, y conforme a la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar, porque este programa ya está bancarizado, precisó.

“El año pasado emprendimos la titánica tarea de irlos a localizar a cada una de las localidades de sus parcelas, municipios, y hoy podemos decir que este padrón está verificado y es un padrón que directamente la Secretaría de Agricultura valida, para poder, nuevamente, referirlo a las delegaciones de todos los estados y que nosotros podamos dar pie a la convocatoria para que reciban, en especie, este programa de fertilizantes”, concluyó.