Revocación de mandato: el pueblo pone y quita a los malos gobernantes

MBA ULISES MEJÍA HARO

Andrés Manuel López Obrador promovió reformas a la Constitución para incorporar la figura de Revocación de Mandato como un proceso de democracia participativa directa, por el cual se puede remover por mayoría absoluta por perdida de la confianza al Presidente de México y gobernadores de los estados antes que termine el periodo por el cual fueron electos cuando la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral indique que la participación total fue de al menos del 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.

Esta primera consulta de Revocación de Mandato será histórica y es congruente con los ideales del Presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación y de la izquierda mexicana que por muchos años luchó por la aprobación de figuras jurídicas como la consulta popular, la eliminación del fuero y la revocación de mandato. Hoy con el gobierno de la 4T son una realidad; se parte de la premisa de que el pueblo es soberano, el pueblo “pone” y también “quita” a los malos gobernantes, la consulta se llevará a cabo el próximo 10 de abril donde los ciudadanos y ciudadanas podrán votar porque se revoque el mandato o bien porque siga el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo.

Algunas voces derivadas principalmente de los partidos de oposición están en contra de que se realice la consulta de Revocación de Mandato, alegan que es innecesaria, que es un despilfarro de recursos; quizá su reticencia sea porque vaticinan que el resultado de la consulta será a favor de que Andrés Manuel López Obrador siga en la Presidencia de la República hasta el término de su periodo, derivado de la muy alta aceptación ciudadana reflejada en todas las encuestas, lo cual fortalecería su influencia en la sucesión presidencial de 2024. Su lógica parte de que ¿Quién estando en el poder promueve la Revocación de Mandato con el riesgo de ser destituido?, solo aquel que está convencido que tendrá el respaldo ciudadano por su buen desempeño en el gobierno.

Sin embargo, la lógica del Presidente es otra, promovió la aprobación de la ley de Revocación de Mandato y que su primera aplicación empezara con él mismo, con el propósito de sentar el precedente y que este derecho ciudadano en lo sucesivo se le aplique a las y los que lo sucedan en la Presidencia de la República y a las y los gobernadores en los estados; en otras palabras, que se vuelva un proceso ordinario de democracia directa, una arma de la ciudadanía para remover a los malos gobiernos, a los corruptos, a los ineficientes y despilfarradores, a los que no cumplan sus compromisos, a los que le den la espalda al pueblo.

En estos tiempos de pandemia por Covid-19 con sus estragos en la economía en todos los sectores y en las familias, pareciera ser un gasto no prioritario el de la consulta, por lo cual no debería llevarse a cabo; pero no es así, primero porque su realización no está a discusión, debe realizarse por Ley; segundo, su costo es mínimo si consideramos los beneficios que traerá a futuro, ya que con la revocación de mandato habrá mejores gobiernos y se abatirá el cáncer más agresivo del país, el de la corrupción. Hoy con la amenaza de que a los gobernantes por pérdida de la confianza se le puede aplicar la consulta de revocación de mandato, éstos tendrán que ser honestos, más eficientes en la atención de los grandes problemas del país o de su estado, de lo contrario serán removidos antes que terminen su encargo para el que fueron electos.

Al tener mejores gobiernos y abatirse la corrupción habrá más recursos para destinarlos a obras, infraestructura de diversa índole, salud, educación, cultura, turismo, deporte, campo, programas sociales, entre otros. Como ejemplo tenemos las políticas implementadas por el Presidente López Obrador en materia de austeridad republicana y combate frontal de la corrupción, por las cuales se han logrado en sus primeros tres años de gobierno ahorros por el orden de un billón 400 mil millones de pesos, los cuales se han dirigido a los programas de Bienestar y desarrollo del país.

Desde luego habrá que avanzar en la reglamentación para que este tipo de consultas se realicen de manera simultánea durante las jornadas electorales ordinarias como se hace en otros países del mundo, lo que tendrá como valor agregado ahorro de recursos y mayor participación ciudadana.

Hoy el Presidente López Obrador está siendo víctima de una fuerte campaña mediática en su contra, llena de infamias, difamaciones, calumnias, montajes y mentiras, que sin lugar a duda tienen como objetivo bajar su alta aceptación ciudadana y desvirtuar los logros de la 4T con miras a las elecciones de 2024, ésta campaña está dirigida y financiada por aquellos que se oponen a la consulta de Revocación de Mandato y a la aprobación de la Reforma Eléctrica por no convenir a sus intereses, los cuales emanan de partidos de oposición y de personajes de la cúpula empresarial, por algunos académicos e intelectuales orgánicos y de ciertos medios de comunicación, columnistas y periodistas, defensores del régimen de corrupción y de privilegios; todos ellos beneficiados en sexenios pasados, acostumbrados a realizar grandes negocios con el gobierno y amasar grandes fortunas a costillas del pueblo mediante el tráfico de influencias en obras y servicios con contratos leoninos, condonación de impuestos, estímulos fiscales y concesiones.

Los logros alcanzados a la fecha por el Presidente López Obrador y la 4T son evidentes, inició de tajo con la separación del poder económico del poder público, combatiendo de manera frontal la corrupción, como ejemplo de ello están los contratos leoninos y abusivos con particulares para: La operación de ocho centros penitenciarios “cárceles de lujo”; la renta de siete gasoductos y para la compra de medicinas. Otros ejemplos fueron el combate de la corrupción en el robo de gasolinas “guachicoleo; la estafa maestra; el caso Odebrecht; la eliminación de condonaciones de impuestos a los grandes monopolios nacionales y extranjeros; la eliminación de 187 fideicomisos creados para otorgar concesiones a grupos de interés empresariales y organizaciones civiles; la suspensión de pagos millonarios en contratos a medios de comunicación y periodistas para comprar conciencias y pago de favores. Tampoco se puede regatear los logros en los programas de Bienestar en beneficio de adultos mayores y becas educativas y apoyos a niños, jóvenes, jefas de familia, personas con discapacidad, entre otros, los cuales benefician a 25 millones de hogares, equivalentes al 70% de la población que va desde los muy pobres hasta la clase media-media.

En una auténtica democracia hay libertad de pensamiento, de manifestación y de opinión, la consulta de Revocación de Mandato es una forma de democracia participativa directa de la ciudadanía, de allí la importancia de cumplir con este derecho ciudadano participando en la consulta que se llevará a cabo el próximo 10 de abril donde las y los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores podrán ejercer su voto de forma libre, directa y secreta en contra o a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo.