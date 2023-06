Exhortan diputados a que se atienda problemática en hospitales generales

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por unanimidad, diputados y diputadas de la 64 Legislatura aprobaron el punto de acuerdo para realizar un exhorto al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, para que atienda, a la brevedad, la problemática que existe en el Hospital General de Zacatecas “Luz González Cosío” y en el Hospital General de Fresnillo “Dr. José Haro Ávila” y se les dé una solución efectiva a los trabajadores para que puedan brindar una atención de calidad.

- Publicidad -

El planteamiento fue realizado por el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Xerardo Ramírez Muñoz, quien señaló, desde tribuna, que los servicios médicos están en una situación deficiente, pues hay hospitales sin los equipos e instrumentos básicos para la atención de pacientes y personal médico insuficiente, así como un desabasto de 40 por ciento.

Esta problemática, dijo, se ha venido convirtiendo en una bomba de tiempo y explotó el pasado 8 de junio, cuando la base trabajadora del Hospital General de Zacatecas y el Hospital General de Fresnillo denunció abuso de poder, extralimitación y usurpación de funciones, persecución, acoso y hostigamiento laboral, así como la nula gestión administrativa para solventar las necesidad de los nosocomios en materia de insumos, equipo, medicamento y todo lo indispensable y necesario para que los trabajadores puedan brindar una atención digna y de calidad a la población.

Por tal motivo, dijo, la base trabajadora de ambos hospitales se manifestó de manera pacífica solicitando se atienda la problemática que vulnera el derecho 4 constitucional, sin embargo, lamentó el petista, las autoridades competentes no han atendido las demandas, dándole una solución efectiva tanto al personal como a la población que requiere la atención y servicio de estos hospitales, por el contrario, el secretario de Salud del estado ha manifestado que no pasa nada, que todo está resuelto.

“La pobreza en los hospitales se ha normalizado, el que no haya papel de baño, algodón, que no haya agujas, que dé pena ver las instalaciones de los hospitales porque no hay dinero ni para el mantenimiento es parte del día a día; con 37.9 por ciento de desabasto, Zacatecas tiene un déficit de casi 6 millones de piezas médicas que no llegaron. Se ordenó un lote de 16 millones 337 mil piezas médicas, pero sólo llegaron 10 millones 146 mil”, expuso.

Ante esta realidad, aseveró Ramírez Muñoz, los médicos tienen que hacerle frente, y lejos de tener apoyo de las autoridades, los acosan, los hostigan. Por ello, urgió a que el secretario general de Gobierno atienda esta situación, asunto que fue considerado como de urgente resolución y aprobado por unanimidad en el pleno.

Los trabajadores están viviendo terrorismo laboral

En el apartado de Asuntos Generales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Salud de la 64 Legislatura, Karla Dejanira Valdez Espinoza, denunció que los trabajadores de los Servicio de Salud están viviendo un “terrorismo laboral”, por lo que, desde tribuna, exigió respeto a todos sus compañeros “que van a laborar con el corazón y con la convicción de servir a la ciudadanía”.

La legisladora denunció que, además de la pobreza que se padece en materia de insumos, se sigue molestando a la base trabajadora. “¿Qué quieren, que los compañeros paguen los materiales? No todos ganan doble sueldo como el de la silla vacía”, dijo en clara referencia a Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud.

“Con los ciudadanos no se juega, con la salud no se juega y a la base trabajadora se le respeta”, dijo antes de finalizar, señalando que también se ha encontrado medicamento oncológico caducado en la administración del Hospital General de Zacatecas, lo que calificó como “una barbaridad”, por lo que llamó a la Cofepris a que intervenga.