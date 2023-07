Grupo de simpatizantes de Ebrard respalda su propuesta de seguridad llamada “Plan Ángel”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La Coordinación Estatal de Expresiones con Marcelo Ebrard en el camino a la candidatura a la presidencia por parte de Morena, encabezada por Martín Sandoval Soto, manifestó su respaldo a la propuesta, en materia de seguridad, anunciada por el ex canciller, denominada Plan Ángel, por considerar que sería un gran soporte, a favor del Estado, en la lucha contra el crimen organizado.

El colectivo recordó que, el lunes pasado, Marcelo Ebrard Casaubón hizo pública una propuesta sobre seguridad que contiene ocho puntos y que establece, en su generalidad, el uso de la inteligencia artificial en una Plataforma Nacional, y con una capacidad de resultados a favor del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada.

Si bien Sandoval Soto reconoció que con esta propuesta no se estarían respetando los acuerdos firmados por “las corcholatas”, no está mal que se hable de seguridad e incluso exhortó a que se lleve a debate y confrontación de ideas entre los aspirantes para que así los ciudadanos tengan conocimiento de la figura y la experiencia de quien encabezará la defensa de la Cuarta Transformación.

“No me parece que sea correcta la elección de un ciudadano si no se sabe de su capacidad, la manera en que el ciudadano plantea sus propuestas. Me parece que fue un desatino de los acuerdos que hicieron porque temas como estos es importante que se traten”, dijo, pues hasta la fecha, México adolece del tema de la inseguridad y lo importante es buscar soluciones.

“Adolecemos de seguridad, no debemos ocultarlo. Me parece que en una siguiente administración se pudiera tocar el tema de seguridad como un tema prioritario. No estaría mal que las seis corcholatas aportaran. Por qué habría de molestarnos romper un acuerdo con propuestas. A mí me duele más que se rompan con dispendio económico en espectaculares por todo el país. Estaría más preocupado por una violación de un acuerdo de esa medida que por una violación con un programa de seguridad, que es de lo que adolece el país”, aseveró.

Para el coordinador del apoyo a Ebrard Casaubón en el estado, es una responsabilidad saber a quién se va a poyar para que siga el proyecto de la Cuarta Transformación y es importante tomar la decisión correcta. “Me daría sentido de culpa si nosotros, que estamos dentro del movimiento, no tuviéramos la capacidad de analizar quién debería ser. Conozco a todos y sé cómo cada uno son extraordinarios compañeros, pero considero que quien tiene más experiencia es Marcelo para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación”, sentenció, antes de concluir adelantando que, es muy posible, que la semana entrante el ex canciller visite la entidad.