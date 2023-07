Presentan iniciativa sobre la Ley de Publicidad y Comunicación Oficial

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En sesión de la Comisión Permanente de la 64 Legislatura, el diputado local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto González Romo, presentó su iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la Ley de Publicidad y Comunicación Oficial del Estado de Zacatecas, con la que se pretende regular convenios, castigar los conflictos de interés de directivos de medios, proteger la labor periodística y, por otra parte, atacar la publicidad de la llamada “narco cultura”.

Para González Romo, la proliferación de las propuestas de medios de comunicación hace necesario que Zacatecas cuente con una legislación en materia de publicidad y comunicación oficial, ya que hasta el momento sólo se atiende la Ley General en la materia sin que se observen los asuntos específicos que atañen a la entidad. “La construcción de este nuevo cuerpo jurídico tiene una visión holística, ya que, además de emitir criterios y lineamientos para la elaboración de convenios publicitarios, se busca reconocer y proteger la actividad periodística”.

En su exposición de motivos, el legislador sentenció que el uso de recursos públicos para la contratación de propaganda es una herramienta no sólo para informar de las acciones de algún gobierno, sino también para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, promover la participación ciudadana, proteger los derechos humanos, y erradicar la discriminación.

No obstante, a lo largo del tiempo han trascendido casos en los que el dinero presupuestado para la contratación de espacios en los medios de comunicación se ha manejado de manera discrecional, con reglas poco claras y beneficiando a los medios afines al gobierno en turno y relegando a aquellos que sostienen una línea crítica al poder. “La libertad de expresión no puede estar en venta, por lo que debemos avanzar en la regulación de la publicidad oficial y en acabar con la censura indirecta”, dijo.

Asimismo, señaló que México está inmerso en una vorágine de violencia, cuyas consecuencias han impactado de manera severa a la entidad y la complejidad de este problema amerita que se tomen una serie de medidas que van mucho más allá de la mera contención. “La prevención del delito y la difusión de valores sociales deben estar inmersos dentro de una efectiva estrategia de seguridad”, dijo.

En ese sentido, expuso que es menester señalar que la libertad de expresión de los medios de comunicación no debe ser un instrumento al servicio del crimen. “En los últimos años ha tomado fuerza la producción de narcoseries en las que, haciendo una verdadera apología del delito, se elogian y glorifican conductas delictivas; dichas producciones audiovisuales son regularmente reproducidas en cadenas de televisión que suelen recibir presupuesto del Estado. Lo mismo sucede en el ámbito musical. Hoy diversas letras vanaglorian a personajes que han sido los generadores del pánico en nuestro país”.

Para González Romo, “los medios de comunicación deben atender su responsabilidad social y no fomentar la reproducción de conductas ilegales. Esta es una de las acciones que nos toca atender como ciudadanos para tratar de ir generando una mejor sociedad. Si bien no coincidimos en recurrir a decisiones prohibicionistas, sí estimamos pertinente que el Estado no financie, mediante ningún contrato publicitario, a los medios de comunicación que reproduzcan este tipo de contenidos”.

De la misma manera, esta propuesta pretende garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que se establece que ningún contrato, convenio o concesión podrá cancelarse por la actividad periodística o por la línea editorial crítica de algún periodista o medio de comunicación; en el mismo sentido, se determina que, bajo ninguna circunstancia, se podrá perseguir a un periodista por la vía judicial derivado de las opiniones o comentarios que realice en ejercicio de su actividad profesional.

Vale destacar que en este proyecto de ley se crea la figura del Comité de Autorregulación y Ética Periodística; se trata de un organismo autónomo formado por especialistas e integrantes del medio periodístico que, entre otras cosas, se encargará de elaborar un registro de medios de comunicación y periodistas; solamente quienes estén en ese padrón tendrán la posibilidad de acceder a contratos de publicidad oficial; el Comité tendrá derecho a suspender la venta de espacios de publicidad oficial al medio de comunicación que tenga trabajadores contratados sin la debida Seguridad Social o con prestaciones por debajo de las mínimas establecidas en la ley.

En la iniciativa del diputado morenista González Romo se agrega que los medios de comunicación serán medidos por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para conocer su lugar entre las preferencias de los ciudadanos y, quienes accedan a convenios, deberán pagar a sus empleados un bono especial de publicidad oficial, consistente en la parte proporcional que le corresponda de 10 por ciento al total neto de los contratos de publicidad oficial que haya cobrado el medio de comunicación en el ejercicio fiscal inmediato anterior.