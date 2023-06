Diputado de Morena presentará la agenda de seguridad más ambiciosa que ha habido

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el diputado local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto González Romo, adelantó que presentará la agenda legislativa, en materia de seguridad, más ambiciosa que haya presentado y lo hará a través de 15 grandes ejes que tratarán de reformar la Constitución Política, así como once leyes y códigos de la entidad; en tanto, se expedirán dos nuevas leyes y se abrogará una.

- Publicidad -

González Romo refirió que es común que los tres poderes hablen sobre el tema de la seguridad, pero en lo que respecta al Poder Legislativo pocas veces hay pronunciamientos de fondo y esto se debe a lo delicado del tema, pues normalmente los legisladores y las legisladoras no quieren profundizar por miedo a represalias o por no poner en riesgo a sus familias, amigos o su propia integridad, por eso la seguridad se ha vuelto un tabú que solamente se presenta en Asuntos Generales y en iniciativas aisladas, pero no en una agenda completa.

“Lo que hemos visto es un Poder Legislativo que ha exigido resultados, pero pocas veces ha realizado su tarea, por eso no tenemos modificaciones sustanciales en materia de seguridad en los últimos 15 años, a pesar de que nuestra realidad ha cambiado de manera radical”, dijo el legislador, quien enfatizó que, en ese sentido, lo que propone es un “alto a la simulación”, en materia de seguridad, y que se le entre al tema de fondo.

Por tal motivo, el llamado Plan Integral Parlamentario de Seguridad, expuso el legislador, contempla la creación de Centros de Control Carretero, creación de una Policía Única (la Guardia Estatal), Sistemas de Videovigilancia, Presupuesto con Perspectiva de Paz, Rehabilitación Forzada, y Prevención de Adicciones, Cero Complicidad llamada “Ley Genaro García Luna”, así como Sancionar que Reos Federales queden bajo Custodia Estatal, Reinserción Mediante el Trabajo, Sancionar la Fabricación de Culpables, Reforma a la Fiscalía del Estado y Fuerza Jurídica a los Ministerios Públicos, Eliminación de Pensiones a ex Magistrados, Ley de Publicidad y Comunicación Oficial del Estado para vetar narcoseries y narcocorridos, Jornadas Deportivas por la Paz, Festivales Culturales de la Paz y Padrón Vehicular Confiable.

El diputado explicó que, entre las reformas que se impulsan, se propone la construcción de efectivos Centros de Control Carretero, que sustituyan a las Unidades Regionales de Seguridad (Unirse) a las que calificó de simples “tejabanes”. Estos nuevos Centros de Control Carretero deberán tener arcos para escanear armas, dinero y drogas y, además, se deberán cerrar las brechas o caminos aledaños; el objetivo es disuadir a las bandas criminales de transitar por Zacatecas.

Plantea también que se castigue, con 15 años de prisión, a quien incurra en la fabricación de culpables y sancionar a quienes lleven a cabo la reclusión de personas procesadas por delitos federales en centros penitenciarios estatales. En tanto “La Ley García Luna” pretende se impongan 20 años de prisión para los servidores públicos que cometan abusos de autoridad y tráfico de influencias en complicidad con las organizaciones criminales.

De la misma manera, Ernesto González Romo dijo que otra de las propuestas será el eliminar los impuestos a la infraestructura y a la tenencia, ya que es necesario fomentar que los ciudadanos puedan plaquear sus vehículos en Zacatecas, y no en entidades vecinas, para así lograr tener un padrón vehicular confiable, lo cual es de gran relevancia, considerando que muchos de los delitos que se cometen se realizan en unidades motrices sin placas o con placas de otros estados.

Destacó también la creación de una Guardia Estatal que contribuirá a erradicar abusos policiales contra la población; será un cuerpo policiaco con mejor formación, adiestramiento, equipamiento y con mejores condiciones laborales para sus elementos. Además, se eliminan las policías municipales, la policía vial, la Metropolitana y toda la fuerza policiaca del Estado se integra en un mismo mando civil y administrativo.

También se buscará eliminar las pensiones vitalicias a magistradas y magistrados para garantizar que los recursos del Poder Judicial se inviertan en mejorar la aplicación de justicia y dejen de gastarse en privilegios de por vida para unos cuantos. También, con la nueva Ley de Publicidad y Comunicación Oficial se promueve y garantiza la plena libertad de prensa, pero al mismo tiempo se prohíbe que las dependencias públicas contraten publicidad con los medios de comunicación que difundan narcoseries o narcocorridos.

De igual forma se harán reformas para que los reos, de los diferentes centros penitenciarios, purguen su condena con jornadas de disciplina y trabajo voluntario, es decir, solamente se computarán los días en los que el reo hizo deporte, trabajó y se capacitó para el trabajo, eso permitirá que únicamente regresen a la sociedad aquellos reos que hayan adoptado rutinas sanas para la convivencia social.

Asimismo, en las propuestas planteadas buscará que se dote de mayor fuerza jurídica a los ministerios públicos eliminando la policía ministerial o de investigación y poniendo a los agentes a disposición directa de los fiscales; se fomentarán acciones para la prevención del delito a través del impulso al deporte y a la cultura, haciendo obligatorio la realización de diferentes actividades, mismas que no deberán ser eventos masivos, sino actividades que vayan directamente a los polígonos más afectados por la violencia, en tanto en otra de las reformas se sanciona a los jueces que dejen libres a los criminales por presiones de la delincuencia.

Se trata en total de 15 reformas con más de 300 modificaciones a la Constitución, al Código Penal y a las leyes de seguridad en la entidad; cada una de esas propuestas se irá presentando en la máxima tribuna del estado, durante diferentes sesiones legislativas, según anunció González Romo, quien aseguró que todos están expuestos a la violencia, y por lo tanto se debe actuar según las posibilidades para resolver la situación. “Hagamos algo, estas reformas son un primer paso, pero necesito de la presión ciudadana para que se conviertan en una realidad”, concluyó el legislador.