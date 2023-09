Se baja Monreal de la contienda para dirigir CDMX

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Tras concluir el proceso interno de Morena para definir la coordinación nacional de defensa de la transformación, Ricardo Monreal descartó este martes buscar la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Pese a que en distintas entrevistas desde la semana pasada había expresado su intención de contender por la candidatura en la capital del país, hoy expuso que «está muy clara la toma de decisiones» y «no hay forma por ninguna vía”.

En entrevistas en distintos espacios informativos, el senador con licencia agregó que “evidentemente la gente se inclinará en la encuesta por quienes sienten que es más cercano a la doctora, en este caso el más cercano”.

También, dijo que no busca un cargo en el gabinete, ya que como legislador no ha tenido un “jefe inmediato” lo cual ya no busca en este momento de su vida política. No obstante, no aclaró su futuro, e insistió que se dedicará a concluir diversos libros que ha tenido pendientes.

Aseveró que se mantendrá en Morena y “ayudará a Claudia Sheinbaum” en lo que ella defina.