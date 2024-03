Seguirán ataques como el de la ultraderechista española: AMLO

Por: La Jornada •

Frente a los señalamientos de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que es un timbre de orgullo recibir críticas de una política de ultraderecha .

En su mañanera de ayer en Palacio Nacional, el mandatario se refirió a los dichos de la legisladora de España –a quien en diversos sectores de esa nación se le ha llamado como la marquesa ultra del Partido Popular – que durante el Festival de las Ideas 2024, que se realizó la semana pasada en Puebla, criticó la política de seguridad de López Obrador y calificó de populista a su gobierno, hecho al que dieron una gran difusión los conservadores .

El jefe del Ejecutivo enfatizó que en los tiempos electorales seguirán repitiéndose este tipo de ataques y campañas en su contra.

Va a continuar esto, pero tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho, mucho dinero, de los que quieren regresar por sus fueros.

A la par, demandó al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le notifiquen de qué puede o no expresarse en el contexto de las campañas electorales, que iniciaron el pasado primero de marzo. Ya casi no quieren que yo hable de nada .

Lamentó que haya periodistas, a los que ubicó como salinistas , que estén tramitando amparos –uno de ellos en particular– para que no pueda mencionarlos en sus mañaneras pese a los señalamientos en su contra.

“Fíjense que equitativo, que justo, que igualitario, que ellos puedan calumniarme a sus anchas, ‘y usted quédese callado, no diga nada, aguante’. Está de moda ahora el amparo para que yo no hable, no pueda yo usar mi derecho de réplica, me quieren silenciar.”

Cuando aludió a las expresiones de la diputada Álvarez de Toledo, López Obrador se refirió al atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en la estación de tren Atocha de Madrid, que dejó 192 muertos y centenares de heridos y que ayer se cumplieron 20 años.

Recordó que los ataques se dieron poco antes de las elecciones en España en las que competían Mariano Rajoy, por el Partido Popular, y José Luis Rodríguez Zapatero, por el Partido Socialista Obrero Español.

Y el que estaba de presidente (José María Aznar) de este bloque conservador, al que pertenece esta señora que me vino a insultar, de inmediato le echan la culpa al grupo ETA, vascos, y arman todo para echarle la culpa para sacar provecho. Todo esto es interesante que se sepa porque estamos viviendo en tiempo de elección.

Posteriormente se mostró que el grupo separatista vasco no fue el responsable de los atentados y “el gobierno conservador del Partido Popular mintió al pueblo (…) la gente se da cuenta y votó por Zapatero, cuando las encuestas antes de este hecho lamentable favorecían al Partido Popular, pero la gente se indignó porque la engañaron”.