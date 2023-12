Declina Norma Julieta del Río a presidencia del INAI

Por: La Jornada Zacatecas •

“Durante toda mi trayectoria profesional siempre he sido muy congruente y precisamente hoy no podía ser la excepción. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto, va contra mis principios, mis valores, lo que me enseñaron en mi familia”.

- Publicidad -

Así lo expresó Norma Julieta del Río, al anunciar su declinación a la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y agregó que “lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para llegar a un acuerdo de unanimidad”.

“Debemos de ver más allá de ambiciones particulares y seguir pensando en el futuro del instituto y de su papel en la defensa de los derechos que se tutelan. Los disensos son parte de toda democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, y precisamente en las diferencias es de donde se construye la base de la convivencia social. Diferir es un buen signo; estar de acuerdo en todo limita el pensamiento y socava a quienes piensan diferente”, sostuvo.

Añadió que “nadie puede estar por encima del cambio que necesita el instinto. Tan sólo lo que se ha mencionado aquí es una reingeniería, procesos, evoluciones. No se trata de una aspiración personal. Si fuera una aspiración personal, me hubiera mantenido hasta la recta final. Es una aspiración institucional”.

“El instituto sufre la peor embatida que ha sufrido en toda su historia, pero hemos salido a defender, pero necesito refuerzos. Estoy convencida que la presidencia la debe encabezar una persona con calidad moral que se necesita este momento para enfrentar las adversidades. No es pues malo denunciar; nadie puede estar en contra de la honestidad”, enfatizó.

Finalmente, declaró lo siguiente: “siempre he actuado apegada a mis valores personales éticos y morales durante toda mi trayectoria profesional. A pesar de la desinformación, yo soy una mujer limpia, congruente”.