Álvaro Delgado y Alejandro Páez presentaron su libro en Zacatecas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En el marco de los Foros de Libertad, organizados por La Jornada Zacatecas, los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado presentaron su libro Izquierda 1923-2023: la terca travesía, donde participaron como comentaristas el director de este periódico, Raymundo Cárdenas Vargas, y el coordinador del Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Jorge Vázquez Valdez.

De acuerdo a los titulares del exitoso noticiero Los Periodistas, que se transmite a través de plataforma “Sin Embargo”, garantizar la justicia, erradicar la impunidad, atender a las víctimas, resolver las desapariciones, y atender la violencia contra las mujeres, entre otros, son algunos de los pendientes que la izquierda tiene con la sociedad mexicana.

Al respecto, Páez Varela cuestionó el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la calificó como “una porquería y una vergüenza”, así como a la Fiscalía de la Ciudad de México que, a pesar de que la izquierda la ha gobernado desde hace muchos años, no hay avance alguno,

“La justicia es una deuda de la izquierda y deben hacer algo. Yo creo que, en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum se tienen que ponerlas pilas en cosas muy específicas y puntuales en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no le entró por las razones que sean”, expresó.

Recordó que la izquierda siempre ha sido empática con los movimientos feministas, con las familias de desaparecidos y con las injusticias sociales, motivo por el cual se deben afrontar esos problemas.

“El tema de justicia, el tema de corrupción, el tema de transparencia, el tema de impunidad, todo eso se quedó pendiente en este gobierno y Claudia Sheinbaum debe entrarle sí o sí, y tiene que marcar diferencia con gobiernos de derecha”, agregó.

Páez Varela consideró que toda la población quiere que haya justicia y que no haya impunidad y, por ejemplo, de su parte hubiese sido acertado que la Fiscalía viajara hasta Madrid, España, y “hubiera agarrado a esa rata sin cola que es Enrique Peña Nieto y se lo hubiera traído a la Ciudad de México y que estuviera refundido en el bote. Hay una deuda ahí”

Por su parte, Delgado Gómez consideró que un problema con la izquierda es que en su interior prevalecen “tumores”, por ejemplo, en el gobierno de Zacatecas o Sonora, a los cuales se les debe extirpar o bien someter a lineamientos para que su actuación se supedite realmente a los preceptos de esta corriente política.

“En un proyecto de izquierda hay tumores que se infiltran cuando hay poder político, y no solamente se infiltran, se siembran y se instauran fuerzas que no tienen anda que ver con la izquierda e inclusive son nocivas para la izquierda.

“Para evitar que estos tumores terminen de infectar todo”, dijo que debe haber un proceso de sanación, para ello, se les puede extirpar para que ya no haya metástasis, o que permanezcan pero que actúen con las reglas de una cultura política diferente de la que proceden.

Indicó que ese proceso es difícil porque muchos actores pueden pensar que eso provocará una ruptura y que eso colocaría al partido en una situación inconveniente en la lucha electoral, pero independientemente de la dificultad es un tema que debe ser discutido y deliberarlo entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir y así fijar reglas que sean acatadas por todos sus integrantes.

Por tanto, Delgado Gómez afirmó que lo que menos se puede permitir en un proyecto de izquierda ya no es solamente las prácticas de corrupción, sino también la impunidad que todavía prevalece en el país. “Hasta en los lugares donde gobierna la izquierda, como en Sonora, por ejemplo, o aquí en Zacatecas. Esto no es gobierno de izquierda, ¿qué demonios es?”.

Al respecto, Páez Varela refirió que, “si ustedes ven que se está pudriendo un proyecto, ¿por qué no votan en contra? Yo no veo otra manera, hay que votar en contra. Hay primarias, es decir, encuestas para elegir a los candidatos, y hay otras maneras de manifestar el descontento, pero no hay mal que dure 100 años y tiene que ver con la pujanza de la sociedad”.

Sobre el gobierno de David Monreal Ávila en Zacatecas, enfatizó en que no simpatiza con ningún tipo de cacique porque a la izquierda le ha costado muchas vidas como para apoyar a determinados personajes. Agregó que en la encuesta presidencial el resultado muestra un mensaje muy claro, ya que solo un 5 por ciento manifestó una preferencia a favor de Ricardo Monreal Ávila y entonces “la gente terminó por ponerlo en su lugar”.

Desde esa perspectiva, opinó que todos tienen la oportunidad de ser críticos y asertivos desde su posición, y si hay alguien que cree que todavía cree que posible tener gobiernos corruptos, hay que convencerlo de que no lo haga más.

En otro tema, Delgado Gómez abordó la reelección de diputados federales y senadores, y consideró que deberá valorarse, porque cuando se autorizó esta medida se argumentó que hubiese una carrera legislativa, mientras que los presidentes municipales alegaban que tres años era insuficiente para desarrollar proyectos.

“Yo creo que este tema debe discutirse y vamos a ver si ha resultado bueno para la tarea legislativa, pero yo no lo veo así y lo único que permite es que se fortalezcan cacicazgos, por ejemplo, que un alcalde de Fresnillo se reelija a partir de que está ostentando ese cargo y puede, eventualmente, recurrir en esas prácticas deleznables como la compra del voto, con lo cual se pueden consolidar cacicazgos como en el caso de Zacatecas”, dijo.

Por último, Páez Varela se refirió al problema de la violencia contra las mujeres y aseguró que Claudia Sheinbaum tendrá mayor sensibilidad que López Obrador, no solamente por razones de género, sino porque ella proviene de movimientos sociales y no de partidos políticos.

“Tengo confianza en que esa agenda que se quedó pendiente pueda ser impulsada desde la eventual presidencia de Claudia Sheinbaum, pero no sabremos qué tan sensible es porque el poder transforma, aunque sí tiene un compromiso arraigado con causas de izquierda, ya que probablemente sea la primera presidenta que no viene del PRI o del PAN”, concluyó.