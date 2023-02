Por: ELENA ANATOLIEVNA ZHIZHKO •

A nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de estos en América Latina, y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Según un análisis de la UNESCO, el 38% de los estudiantes del Caribe y el 26% de los estudiantes de Centroamérica informaron haber estado involucrados en una pelea física. El mismo análisis afirma que el 32% de los estudiantes en América del Norte y el 30% de los estudiantes en América del Sur informaron haber sido acosados (OPS-OMS, 2022).

La evidencia muestra que existen varias mejores opciones para prevenir la violencia contra las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes. Así, fue generada la Agenda 2030, documento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2015, que pretende transformar e incidir en la formación de sociedades equitativas e inclusivas con el principio de sustentabilidad en los ámbitos económico, social (incluyendo el educativo) y ambiental. Cabe resaltar que dicha documentación integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No obstante, los esfuerzos de la ONU para la búsqueda de las “mejores opciones para prevenir la violencia contra las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes”, el 24 de febrero de 2022, la Federación Rusa inició la guerra contra Ucrania, un país vecino. Como resultado de los bombardeos rusos desde el aire, la tierra y el mar, fueron muertos y heridos miles de los civiles (incluyendo a las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes), destruidas las casas-habitación, los hospitales, las escuelas, los jardines de niños, las universidades, las fábricas, etc., la mayor parte de la infraestructura de Ucrania.

Las tropas rusas bombardean inclusive a los civiles ucranianos que intentan evacuar las zonas de batalla; masacran en masa a los civiles ucranianos. Según los datos estadísticos, 8 millones de los ucranianos (20% del total de los ciudadanos: 41 millones 208 mil personas) tuvieron que salir del país; 4 millones 900 mil ciudadanos migraron internamente (30% son personas de tercera edad y personas con capacidades diferentes); una de cada dos familias tiene de uno a más hijos/as; 13 millones de personas se encuentran en los lugares de enfrentamientos militares; de los lugares que se encuentran en el margen de la catástrofe humanitaria se evacuaron 46 mil personas. Al menos 972 niños y niñas han muerto o han resultado heridos por la violencia en Ucrania desde que comenzó la guerra (UNICEF, 2022).

Sin embargo, las primeras “reacciones” de la ONU respecto a la violencia contra los menores en esta guerra, fueron hasta el 06 de mayo de 2022, cuando la UNICEF reconoció que por la guerra que inició la Federación Rusa contra Ucrania “existe la crisis de protección de menores nunca antes vista en el mundo”. Hay que reconocer que muchos países del mundo pregonaron los actos de Rusia como genocidio del pueblo ucraniano: el 13 de octubre de 2022, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró el régimen ruso como terrorista. Asimismo, la ONU a través de los profesionales de UNICEF, ha apoyado a 140,000 menores y a sus padres/tutores con los servicios psicológicos y psicosociales; atendió a 34,000 menores a través de los 56 grupos móviles de trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras y juristas; 7000 mujeres y menores recibieron los servicios para la prevención de la violencia.

Sin embargo, estos esfuerzos de la ONU son insuficientes. La raíz del problema persiste: las bombas rusas continúan destruyendo la infraestructura civil de Ucrania, las escuelas, los hospitales; cientos de niños mueren o deben de huir del país. En realidad, se ha hecho muy poco para poner fin a la agresión rusa contra Ucrania. Rusia aún continúa formando parte del Consejo de Seguridad de la ONU y constantemente hace el uso del veto en esta instancia obstaculizando la toma de decisiones.

En general, existe el riesgo que la ONU se esté convirtiendo, en palabras de algunos analistas políticos, en “un lugar perfecto para los diplomáticos jubilados para pasar el resto de sus vidas sin hacer nada”. Se está haciendo una organización obsoleta que dejó de funcionar ya hace un buen tiempo y necesita ser reestructurada o reemplazada por otra más efectiva.

Importa reconocer además que esta embestida militar significa el fin de la época de los derechos humanos, retorno de la humanidad “a las cavernas” de la prehistoria cuando reinaba el derecho del más fuerte, violento y despiadado. Esta agresión sanguinaria demostró que en pleno siglo XXI no estamos protegidos de la voluntad de un dictador, que el orden mundial, las leyes, el mismo derecho a la vida ya no son garantías sino más bien anhelos, que la vida pacífica y rutinaria no es la norma sino un regalo. Es una verdadera caja de Pandora que está abierta. Queda la esperanza que esta guerra brutal despierte al resto del mundo para quienes los valores tales como libertad, democracia, derechos humanos no son vacíos.

