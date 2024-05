Sheinbaum: la candidata opositora se derrumbó por su campaña de odio

Por: La Jornada •

Veracruz, Ver., La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que la oposición del Prian apostó a una campaña de odio y como consecuencia de ello se cayó al tercer lugar de las preferencias electorales porque la población lo que quiere son propuestas; hizo sus planteamientos tras conocer los resultados del simulacro electoral universitario que la colocaron como ganadora con un amplio margen respecto al segundo lugar.

La abanderada de Morena, PT y PVEM declaró por otra parte que el sistema educativo no debe ser un esquema de preparación para tener una buena calificación en la prueba PISA.

Lo que queremos es un buen sistema educativo integrado desde la enseñanza básica hasta la superior que instruya a niños y jóvenes. Este es además el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana y a partir de este desarrollo se tendrán mejores calificaciones en la prueba PISA, confió.

Sheinbaum inició este miércoles una gira de dos días por Veracruz. A su llegada al aeropuerto de la capital veracruzana fue recibida entre gritos de apoyo y repudio.

Un pequeño grupo de pasajeros le lanzó en el avión que la trasladó desde la ciudad de México consignas de Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl y cuando llegaron a su destino arreciaron sus dichos. Fuera, fuera ratas, muera Morena , se escuchó en los pasillos de la terminal aérea, pero sus seguidores respondieron con la consigna de presidenta, presidenta .

Más tarde, en conferencia de prensa y a propósito de que la candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, sostuvo que uno de sus propósitos es elevar el debate ante el interés de la oposición de enlodarlo, Claudia Sheinbaum parafraseó al escritor Carlos Monsiváis, al destacar que en política lo contrario del odio no es el amor, sino el ejercicio sistemático de la razón. Y eso es lo que tiene nuestro movimiento .

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que las últimas encuestas serias que ha conocido, le dan una ventaja de por lo menos 20 puntos del segundo lugar.

Dichos sondeos muestran una caída del Prian, los cuales optaron por una campaña de odio. A la mejor les funcionó en 2006, pero ya no, pues el pueblo lo que quiere son propuestas, subrayó. La candidata presidencial apuntó que la esencia de una elección son las iniciativas y no este enojo que trae la oposición, que por otro lado es entendible, ya que no es fácil ir 20 puntos abajo.

La ex funcionaria capitalina también visitó Zongolica, en donde dijo que la Cuarta Transformación hace compromisos y no promesas que no se cumplen como la oposición, quien sólo se presenta en época electoral para comprar votos y después dejar en el olvido al pueblo de México.

Ante miles de simpatizantes, entre ellos de poblaciones indígenas, se comprometió a mejorar los precios del café para que las familias de la sierra vivan mejor y a reforestar esta zona del país a través de un programa de empleo temporal. También a mejorar carreteras.