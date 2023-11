Hipócrita, denuncia del PRIAN y el PRD ante el INE: Morena

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que representantes del PRI, PAN y PRD acudieran ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a denunciar el uso de recursos públicos y actos de campaña adelantados en Morena durante la vistita de Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, calificó dicha acción como un acto de hipocresía ya que consideró que fueron los gobiernos del PRIAN los que gastaron millones en fraudes y mantener sus privilegios.

Para el dirigente de Morena en Zacatecas, el PRI y el PAN ahora solapados por “el moribundo” PRD, pues aseguró que fueron los que sistemáticamente hicieron uso de recursos en cada contienda electoral, y señaló a los representantes que acudieron al INE: “Enrique Laviada es un traidor del movimiento, hoy se llena la boca atacando al movimiento que lo puso donde está. Es un traidor. Carlos Peña; invitamos a que auditen al IZEA y los recursos públicos que desvió para la campaña de Claudia Anaya, que se audite, a ver si no hubo inequidad en la contienda; además amigo del ex gobernador Miguel Alonso: más de un millón de pesos en la contienda de dinero y recurso público”, señaló.

Garantiza Morena imparcialidad en la elección interna de candidatos

En otro tema, Flores Márquez y la diputada local Roxana Muñoz, informaron sobre el proceso de registro de aspirantes a una diputación federal y senaduría, proceso que se llevó a cabo la semana pasada y reconocieron a los actores que realizaron su registro y les garantizaron imparcialidad y que será un proceso democrático de respecto irrestricto a los estatutos para la selección de quien será el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación tanto para diputados federales como para el Senado. “Nos encargaremos desde la dirigencia estatal en velar por esa imparcialidad y que sea el pueblo de Zacatecas quien decida a su representante ante el Congreso de la Unión”, dijo.

Asimismo, el líder morenista en el estado informó que el 20 de noviembre se abrirán los registros para la representación proporcional de quien quiera competir para el Senado y diputados federales, en tanto que la Comisión Nacional de Elecciones, tendrá hasta el 18 de enero para publicar los registros aprobados de quienes hicieron la inscripción en este mes.

Finalmente, Flores Márquez reiteró la invitación a todos los participantes que se hayan inscrito a que respeten las reglas establecidas en la convocatoria y se respeten, asimismo, los estatutos del partido: que no haya campañas onerosas, que no caigan en derroche de recursos para la promoción personalizada, que velen por el movimiento, que no vean por los intereses personales y que ayuden a promover y defender la Cuarta Transformación y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo y David Monreal Ávila.