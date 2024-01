Siguen huelgas por la soberbia de Larrea, dice Gómez Urrutia

Ciudad de México. El dueño de Grupo México, Germán Larrea, acumula cada vez mayor riqueza, pero se niega a resolver las demandas de los trabajadores de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, que llevan ya más de 16 años en huelga sin que la autoridad laboral haga nada para obligarlo a sentarse a la mesa de negociación, advirtió el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, el dirigente nacional del Sindicato Minero dijo que es hasta insultante la fortuna del magnate, ya que se según se nos informó en La Jornada en días pasados, el valor de emporio que creó al amparo de gobiernos del PRI y PAN se elevó a 200 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores”.

Es también deplorable, agregó, que se permita al magnate pasar por encima de los derechos de quienes, con su trabajo, le han posibilitado lograr tales ganancias.

Es obvio, resaltó, que no es por cuestión de dinero que no resuelve los conflictos en las tres minas, sino por capricho y soberbia . Para Larrea, los mineros que ponen en riesgo sus vidas para sacar de la tierra el cobre, la plata y otros metales no existen, sentenció.

El senador Gómez Urrutia expuso que los trabajadores de las tres empresas de Grupo México en huelga van a reanudar sus protestas en breve. Están desesperados, frustrados y molestos porque este gobierno está por concluir y no han visto una propuestas seria ni la voluntad política para resolver los conflictos .