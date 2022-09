AMLO: si Corte elimina PPO se transformará en «supremo poder conservador»

En caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modifiquen la Constitución y eliminen la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa, se transformaría en el “supremo poder conservador”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que confió en que los ministros no se atreverán a dar ese paso en el debate que sostendrán este lunes sobre el tema.

Consideró que en caso que la Corte suprima esa medida cautelar, con lo modificaría el artículo 19 constitucional, representarían “una invasión” a las facultades del Legislativo, por lo que correspondería a este poder buscar una alternativa para que se cumpla con el principio del equilibrio y la separación de poderes.

“El Legislativo tendría que actuar. No creo la verdad que (los ministros) se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso le correspondería al Legislativo, y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque pues ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador”, aseveró el mandatario federal.

Durante la mañanera de este lunes, se le preguntó sobre el debate que hoy tendrán los ministros sobre esta medida de detención a presuntos infractores de delitos graves y, si cuenta con una alternativa en caso que la Corte decida suprimir la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa, pues el presidente se ha manifestado para que no se invalide.

“No pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados constitucionalistas y son buenos abogados en general, las diferencias que tenemos con ellos es que no se les da mucho el apoyar al pueblo, no le tienen tanto amor al pueblo. Se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los globistas de empresas extranjeras. No todos, desde luego, pero hay esa tendencia, pero de que son buenos abogados, sin duda. Vamos a esperar”.