Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 521 / Río de palabras

- Publicidad -

Me pesa la vida, ¿la vida? No, más bien, me pesa esta peste que de pronto sale de mi boca y estos huesos que rechinan y me delatan. Esta cabeza distraída que a cada rato olvida en la nevera la comida que se echa a perder provocando que el mal olor de mi boca se disperse ahora por toda la casa. Es que estoy solo, ¿qué más quieren?, ¿qué otra cosa podría esperarse? No hago más que mirar noticias en la tele que llenan con hedor mi cabeza. Ya sé, es por eso que me apesta la boca, porque como la comida podrida, porque la podredumbre de la sociedad que veo en las noticias se me sale cuando exhalo el aire. Porque miro a la puerta y nadie llega. Pasa una, dos o tres semanas y a veces solo suena el teléfono para decir que hay mucho trabajo, que los compromisos son muchos. Que ahora sí nos veremos la semana que entra. Tal vez es eso, no es la comida podrida en la nevera, no es el hedor de mis pensamientos. Soy yo, es mi cuerpo. Espero que pronto me encuentren porque ya he muerto.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-521