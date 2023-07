Editorial Gualdreño 581

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Este lunes 3 de julio inicia el Festival Cultural de la Diversidad Sexual Zacatecas 2023 y todos los días, hasta el sábado 8, se llevará a cabo una serie de actividades en las que múltiples temáticas relacionadas con otras formas distintas a la heterosexualidad serán expuestas; no sólo para contribuir a su visibilización -algo de suma importancia-, sino para tratar de comprender y sobre todo, de normalizar cada día más, que los géneros son constructos sociales y que muchas de las veces están más allá de los que normativamente asumimos al nacer.

Reconocer la diferencia y respetarla tiene que ver necesariamente con la construcción de una comunidad que viva en armonía, pero también, con aquélla que considere que en este mundo todos los seres humanos debemos ser tratados con igualdad, equidad y respeto, independientemente de cuál sea nuestro género y preferencia sexual. Esto que parece sencillo, no obstante, en la realidad y de manera casi incomprensible sigue siendo complicado en pleno siglo XXI: la diversidad sexual continúa, en ciertos sectores de la población, causando controversia y es motivo de encono sobre todo entre algunos de los integrantes más conservadores de la sociedad, quienes insisten en que la concepción binaria de hombre-mujer es indiscutible e inamovible; y peor aún, otros más afirman que la diversidad sexual va en contra de los -rancios- principios morales, sobre todo de quienes están muy al pendiente de las personas que han decidido asumir -en pleno uso de su libertad, responsabilidad y consciencia- lo que les dicta orgánicamente su cuerpo y su espíritu en términos de diversidad sexual.

La semana pasada, por citar un ejemplo, vimos cómo el Museo de Guadalupe puso en su portada y perfil de Facebook la bandera que distingue a la comunidad LGBTTTIQ+, asumiendo que desde ese espacio cultural son respetuosos de las diferencias. El gesto me pareció de lo más acertado, pero hubo a quienes no y lo consideraron un exceso; incluso hubo quien dijo que la bandera del arcoíris no tenía nada que ver con “el significado del museo”; eso me trajo inmediatamente a colación una plática que tuve con Helena González recientemente y en la que amablemente me decía que la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Internacional de Museos (ICOM) aprobó una nueva definición de “museo”, que les comparto a continuación:

“Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”.[i]

De acuerdo con esta definición, los museos deben ser inclusivos y accesibles, pero también, deben fomentar la diversidad y, esto me parece muy importante también: ofrecer experiencias para la educación y la reflexión. El haber incluido la bandera mencionada entonces, contribuye a eso, a la educación y a la reflexión en torno a las diferentes formas de vivir en sociedad, que es de donde se desprenden todas las manifestaciones culturales. El término cultura abarca prácticamente todo y no se circunscribe sólo a las manifestaciones artísticas; la comida, los vestuarios, el lenguaje, las tradiciones, las formas de aprender y de relacionarnos entre nosotros, son parte de nuestra cultura; las modas también, pero, ser homosexual, bisexual, transgénero… no es moda, tampoco se contagia -ni que fuera enfermedad-. Ojalá que se siga dando el intercambio respetuoso de este tipo de temas; ojalá que antes de denostar nos atrevamos a preguntar lo que no entendamos, y, de ser posible, que nos atrevamos a construir, mediante el diálogo, esa comunidad ideal en la que ni siquiera tengamos que poner atención a las diferencias.

En portada de esta edición, a propósito del festival que hoy inicia, les compartimos una imagen de la obra “Entre los espejos del alma” que presenta el Grupo de Arte Alternativo El Escarabajo este 3 de julio, a las 20:30 horas, en la Ciudadela del Arte, y de la que Rossalina López (directora y dramturga de la obra) nos dice: “Es una obra que aborda el amor profundo entre dos seres que han sufrido la trasgresión del cuerpo, el rechazo, la violencia y la represión de una sociedad que se muestra intolerante y cruel ante la diversidad sexual y de pensamiento. Marcia y Marcel son una pareja de Drag Queen que disfrutaban enormemente el espectáculo, ese espectáculo que los hacía mostrar el rostro que los habitaba y los lleva a vivir la esencia de la vida, pero un lamentable hecho mortífero ensombrece su felicidad y los arroja a protagonizar lo que será su última función”. Nos vemos en el teatro.

Que disfrute su lectura.

