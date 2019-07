Detecta ASF irregularidades de casi 2 mdp en aplicación de fondo de salud en Zacatecas

La ASF analizó la situación de 2 mil 180 trabajadores que ocupaban plazas financiadas por el FASSA ■ foto: andrés sánchez

■ El ente fiscalizador realizó 19 observaciones; dos fueron solventadas por el Gobierno estatal

■ El mayor monto, de un millón 28 mil 652 pesos, está relacionado con pagos a varios trabajadores que estaban comisionados sin justificación o que no laboraron durante 2018

■ Zacatecas está entre los 10 estados en los que se detectaron anomalías; entre todas suman un monto de probables daños de casi 140 millones de pesos

Por haber pagado a empleados del Sector Salud de Zacatecas que no estaban trabajando, que fueron comisionados sin los avales correspondientes a través de oficios y que no tenían el perfil adecuado para las labores desempeñadas.

Por estas prácticas irregulares, más otras que fueron detectadas en las revisiones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de casi 2 millones de pesos, cometido en la aplicación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) durante 2018.

Estas observaciones hacen que Zacatecas esté entre los 10 estados en los que se detectaron este tipo de irregularidades, junto con las entidades de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo. Entre todas, suman un monto de probables daños de casi 140 millones de pesos.

En la primera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF realizó la auditoría 1537 De Cumplimiento a la aplicación en Zacatecas del FASSA 2018, del que se revisó el 83 por ciento y, derivado de ello, se determinaron 19 observaciones.

Es la primera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Dos de ellas fueron solventadas por el Gobierno estatal, pero las otras 17 se dividen en una Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y seis Pliegos de Observaciones, que son los que incluyen los casi 2 millones de pesos de “probables daños, perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal”.

El mayor monto, de un millón 28 mil 652 pesos, está relacionado con los pagos que se hicieron a varios trabajadores que estaban comisionados sin justificación o que no laboraron durante el año 2018.

En este punto, la ASF señala que se analizó la situación de 2 mil 180 trabajadores que ocupaban plazas financiadas por el FASSA, de los cuales 2 mil 166 “laboraron durante el ejercicio sujeto a revisión y fueron validados por los responsables de los centros de trabajo”.

No obstante, la auditoría precisa que en 14 casos los trabajadores “no laboraron durante 2018 en los centros de trabajo” y otros 10 fueron comisionados, sin avalarlo mediante el oficio comisión, licencia, jubilación, defunción o cambio de adscripción del trabajador”. En estos dos casos el pago que se les hizo fue de 3 millones 691 mil 600 pesos.

La tercera irregularidad detectada en este sentido es que otros cuatro trabajadores recibieron pagos que incumplen el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, en quienes se gastó un millón 440 mil 300 pesos.

Durante el proceso de auditoría, el Gobierno estatal solventó el destino de 4 millones 103 mil 300 pesos pero quedó pendiente por aclararse un millón 28 mil 652.79 pesos, que es un monto que se considera como probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Otra de las observaciones realizadas por la ASF al ejercicio de este fondo en materia de salud tiene que ver con la contratación de personas como vacunadores sin haber realizado los procesos adecuados ni tener el perfil idóneo para desempeñar estas funciones.

Concretamente, la auditoría refiere que se pagaron 74 mil 300 pesos con recursos del FASSA 2018 a 84 trabajadores eventuales que fueron contratados dentro del marco de la Primera Semana Nacional de Salud 2018.

En primer lugar, se señala que el Gobierno estatal no presentó evidencia de la autorización para poder contratar a este tipo de personal con recursos del FASSA. Además, “45 trabajadores no cuentan con contratos individuales de trabajo y 8 trabajadores contratados no cuentan con el perfil solicitado para el puesto para desempeñar la función requerida”.

Al final del documento de esta auditoría, la ASF apunta que el gobierno de Zacatecas no tiene un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FASSA, así como tampoco para observar la normativa y un manejo del recurso ordenado, eficiente y transparente, lo que derivó “en irregularidades determinadas” en la revisión.

Se refiere que las autoridades estatales incumplieron sus obligaciones de transparencia publicaron la información financiera en el Periódico Oficial del Estado con “días de desfase”.